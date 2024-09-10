Проложен эвакуационный тоннель на дороге в направлении границы Грузии с Россией
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Строительство дороги в направлении границы Грузии с Россией
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
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В направлении Верхнего Ларса строится двухполосная асфальтобетонная дорога с пятью мостами и пятью тоннелями
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Завершились работы по прокладке эвакуационного тоннеля, который проходит параллельно главному тоннелю длиной 9 километров и шириной 15 метров на автомагистрали Квешети-Коби, ведущей к границе Грузии с Россией, сказал министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.
Согласно проекту 23-километровой автомагистрали Квешети-Коби предусмотрено строительство двухполосной асфальтобетонной дороги с пятью мостами и пятью тоннелями, и ремонт одного моста, а также строительство дороги в 5 километров к горнолыжному курорту Гудаури.
"Большими темпами продолжается развитие проекта Коби-Гудаури. Как вы знаете, в текущем году мы прорезали основной 9-километровый тоннель диаметром 15 метров, а сегодня уже прорезан эвакуационный, также 9-километровый тоннель диаметром 6 метров", – сказал Карселадзе.
В настоящее время ведутся интенсивные работы по обустройству инженерных коммуникаций, электроснабжения, систем оповещения, безопасности и других необходимых систем.
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Строительство дороги в направлении границы Грузии с Россией
Строительство дороги в направлении границы Грузии с Россией
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
Кроме того, есть прогресс в ходе строительства подъездной дороги, где строится технически уникальный сбалансированный консольный мост, подобного которому в Грузии еще не было.
"Это будет самый высокий мост, высота опор которого 48 и 47 метров. До сих пор самые высокие 42-метровые опоры у нас были на объездной дороге Хашури (регион Шида Картли)", – сказал Карселадзе после ознакомления с работами на месте.
Также прорубили два тоннеля длиной 1,5 километра и 500 метров и завершили их отделку.
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Тоннель на дороге в направлении границы Грузии с Россией
Тоннель на дороге в направлении границы Грузии с Россией
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
Интенсивно ведутся работы по бурению остальных двух тоннелей и строительство пяти мостов.
Благодаря обеспеченной всеми необходимыми стандартами дорожной безопасности автомагистрали время в пути от Квешети до Коби сократится с 1 часа до 15 минут.
Более того, благодаря этому масштабному проекту дорога, которая ведет к Верхнему Ларсу, больше не будет закрываться по причине опасности схода лавин.
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Тоннель на дороге в направлении границы Грузии с Россией
Тоннель на дороге в направлении границы Грузии с Россией
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
Стоимость проекта – 1,2 миллиарда лари. Он осуществляется правительством Грузии при финансовой поддержке Азиатского банка развития (ADB), а в части моста – Европейского банка реконструкции и развития (EBRD).
Строительство магистральной дороги завершится поэтапно в 2024-2025 годы.