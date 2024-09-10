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Российский маркетплейс Ozon запустил продажи в Грузии
Российский маркетплейс Ozon запустил продажи в Грузии
Sputnik Грузия
На первом этапе доставка займет примерно две недели, сообщается в пресс-релизе компании 10.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-10T12:45+0400
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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Российский маркетплейс Ozon ("Озон") начал продажи в Грузии, где жители смогут получить свои заказы рядом с домом в пунктах выдачи партнеров компании – на первом этапе доставка будет занимать 14 дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>По информации, размещенной на официальном сайте компании, доставка осуществляется в такие города Грузии, как Тбилиси, Рустави, Батуми, Кутаиси, Поти, Хашури, Амбролаури, Оми и другие. "Очень рады, что с сегодняшнего дня к ним присоединятся жители Грузии. Чтобы завоевать доверие жителей страны, мы предложим им качественный сервис, широкий ассортимент товаров, доступные цены и удобную доставку", – сказал директор по операциям и развитию Ozon в СНГ Алексей Сапон.Изначально Ozon был основан как интернет-магазин книг и видеокассет в 1998 году. Переход к модели маркетплейса произошел в 2018, а с 2021 года компания стала развивать бизнес в странах СНГ. На сегодняшний день Ozon предоставляет свои услуги в Армении, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Киргизии и Узбекистане.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, тбилиси, армения, казахстан, снг
Российский маркетплейс Ozon запустил продажи в Грузии
12:45 10.09.2024 (обновлено: 12:59 10.09.2024)
На первом этапе доставка займет примерно две недели, сообщается в пресс-релизе компании
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Российский маркетплейс Ozon ("Озон") начал продажи в Грузии, где жители смогут получить свои заказы рядом с домом в пунктах выдачи партнеров компании – на первом этапе доставка будет занимать 14 дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании.
"Ozon открыл продажи в Грузии. Жители республики уже могут купить на маркетплейсе более 50 миллионов товаров различных категорий – от электроники до товаров для красоты и здоровья. Доставка на первом этапе займет около 14 дней, а получить заказ покупатели смогут рядом с домом в пунктах выдачи заказов партнеров либо с помощью курьерской доставки", – сказано в релизе.
По информации, размещенной на официальном сайте компании, доставка осуществляется в такие города Грузии, как Тбилиси, Рустави, Батуми, Кутаиси, Поти, Хашури, Амбролаури, Оми и другие.
"Очень рады, что с сегодняшнего дня к ним присоединятся жители Грузии. Чтобы завоевать доверие жителей страны, мы предложим им качественный сервис, широкий ассортимент товаров, доступные цены и удобную доставку", – сказал директор по операциям и развитию Ozon в СНГ Алексей Сапон.
Изначально Ozon был основан как интернет-магазин книг и видеокассет в 1998 году. Переход к модели маркетплейса произошел в 2018, а с 2021 года компания стала развивать бизнес в странах СНГ. На сегодняшний день Ozon предоставляет свои услуги в Армении, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Киргизии и Узбекистане.