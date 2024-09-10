https://sputnik-georgia.ru/20240910/rtveli-2024-skolko-vinograda-pererabotali-vinzavody-289833220.html

Ртвели 2024: сколько винограда переработали винзаводы?

Ртвели 2024: сколько винограда переработали винзаводы?

Sputnik Грузия

Показатель ежедневной переработки достиг 9 тысяч тонн, и прием винограда от фермеров проводят до 70 компаний и погребов 10.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-10T18:42+0400

2024-09-10T18:42+0400

2024-09-10T18:42+0400

экономика

грузия

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телави

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виноград

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Винные заводы в регионе Кахети (Восточная Грузия) переработали до 56 тысяч тонн винограда, сообщает Национальное агентство вина. Сезон сбора урожая, ртвели, и его сдача на заводы начались в районе Дедоплисцкаро, однако сбор винограда в небольшом количестве проходит и в других муниципалитетах Кахети. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>По данным агентства, на 10 сентября переработано до 27 тысячи тонн "ркацители", до 22,6 тысячи тонн "саперави" и других сортов винограда. Агентство отмечает, что показатель ежедневной переработки достиг 9 тысяч тонн, и прием винограда от фермеров проводят до 70 компаний и погребов. Круглосуточный координационный штаб для содействия организованному проведению ртвели заработал в городе Телави 20 августа. В нем уже зарегистрировано до 500 винных компаний, которые поэтапно подключаются к процессу приема винограда у фермеров. Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети и завершается в горных регионах страны. В целях сохранения положительной динамики развития отрасли правительством принято решение о субсидировании сбора урожая винограда и в 2024 году. В текущем году субсидия коснется лишь сорта винограда "ркацители". По распоряжению правительства, государственную субсидию получат те компании, которые примут и обработают не менее 100 тонн "ркацители" и закупят виноград по стоимости не менее 1 лари за килограмм. В этом случае размер субсидии составит 0,2 лари за килограмм. Всего в переработке винограда во время сбора урожая будут задействованы более 500 винодельческих предприятий. В текущем году ожидается собрать 300 тысяч тонн винограда. Поврежденный виноград Сильный град и ветер в Кахети 23-24 августа повредили различные сельскохозяйственные культуры, в том числе виноградники, в районах Кварели, Телави и Ахмета. По предварительным данным, непогода повредила сельскохозяйственные угодья на площади более 120 гектаров. По информации Минсельхоза, фермеры в Кахетии полностью сдали виноград, поврежденный в результате града, на госпредприятия. По состоянию на 30 августа, государственным винодельческим предприятием ООО "Компания по управлению урожаем" переработано до 1,8 тысячи тонн винограда, поврежденного в результате непогоды. Госпредприятие принимало побитый градом виноград за 1 лари за килограмм на двух локациях в муниципалитетах Телави и Кварели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, национальное агентство вина, кахети, телави, кварели, виноград