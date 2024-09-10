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США хотят уничтожить российские СМИ глобально – эксперт

США хотят уничтожить российские СМИ глобально – эксперт

Sputnik Грузия

США 4 сентября ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly 10.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-10T21:24+0400

2024-09-10T21:24+0400

2024-09-10T21:24+0400

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Санкции в отношении российских СМИ со стороны США являются частью глобальной американской стратегии по закрытию всех российских медиа и гуманитарных структур, у Вашингтона "чешутся руки" уничтожить российские СМИ глобально, заявила РИА Новости руководитель Центра "Креативная дипломатия", доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Бурлинова. США 4 сентября ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала.Говоря о введенных США санкциях, эксперт отметила, что санкции в отношении российских медиа – это системная работа США по разрушению и уничтожению "всех российских структур гуманитарной и медианаправленности, работающих на внешнем контуре нашей страны с целью продвижения объективной информации о России". По ее словам, у американских властей "очень чешутся руки" уничтожить российские СМИ и глобально. В Вашингтоне расширение санкционного списка назвали "скоординированным ответом правительства США на вредоносные усилия Москвы по влиянию на президентские выборы в США 2024 года".Новые рестрикции затронули, в том числе, главреда телеканала RT, МИА "Россия сегодня" и агентства Sputnik Маргариту Симоньян, которая на это заявила, что у Вашингтона нет других сценариев на выборах, кроме как "топить" конкурента, пугая связями этого конкурента с RT.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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