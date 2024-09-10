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США хотят уничтожить российские СМИ глобально – эксперт
США хотят уничтожить российские СМИ глобально – эксперт
Sputnik Грузия
США 4 сентября ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly 10.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-10T21:24+0400
2024-09-10T21:24+0400
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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Санкции в отношении российских СМИ со стороны США являются частью глобальной американской стратегии по закрытию всех российских медиа и гуманитарных структур, у Вашингтона "чешутся руки" уничтожить российские СМИ глобально, заявила РИА Новости руководитель Центра "Креативная дипломатия", доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Бурлинова. США 4 сентября ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала.Говоря о введенных США санкциях, эксперт отметила, что санкции в отношении российских медиа – это системная работа США по разрушению и уничтожению "всех российских структур гуманитарной и медианаправленности, работающих на внешнем контуре нашей страны с целью продвижения объективной информации о России". По ее словам, у американских властей "очень чешутся руки" уничтожить российские СМИ и глобально. В Вашингтоне расширение санкционного списка назвали "скоординированным ответом правительства США на вредоносные усилия Москвы по влиянию на президентские выборы в США 2024 года".Новые рестрикции затронули, в том числе, главреда телеканала RT, МИА "Россия сегодня" и агентства Sputnik Маргариту Симоньян, которая на это заявила, что у Вашингтона нет других сценариев на выборах, кроме как "топить" конкурента, пугая связями этого конкурента с RT.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, новости, политика, сша, вашингтон, москва, маргарита симоньян, rt, россия сегодня, антироссийские санкции
россия, в мире, новости, политика, сша, вашингтон, москва, маргарита симоньян, rt, россия сегодня, антироссийские санкции
США хотят уничтожить российские СМИ глобально – эксперт
США 4 сентября ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Санкции в отношении российских СМИ со стороны США являются частью глобальной американской стратегии по закрытию всех российских медиа и гуманитарных структур, у Вашингтона "чешутся руки" уничтожить российские СМИ глобально, заявила РИА Новости руководитель Центра "Креативная дипломатия", доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Бурлинова.
США 4 сентября ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала.
Говоря о введенных США санкциях, эксперт отметила, что санкции в отношении российских медиа – это системная работа США по разрушению и уничтожению "всех российских структур гуманитарной и медианаправленности, работающих на внешнем контуре нашей страны с целью продвижения объективной информации о России".
"С этой задачей американцы успешно справляются в рамках своего государства, где вся система российских гуманитарных организаций практически уничтожена к настоящему моменту. Оставались СМИ, такие как RT, Sputnik, но до этих структур им тяжело дотянуться, и конкурировать с нашими медиагигантами американским медиа все сложнее и сложнее", - подчеркнула Бурлинова.
По ее словам, у американских властей "очень чешутся руки" уничтожить российские СМИ и глобально.
"Но руки коротки, поэтому они действуют локально на своей территории, прибегая к таким вот жестким решениям в адрес наших медиа, включая возбуждение уголовных дел против их сотрудников. Это элемент запугивания, классическая стратегия США по устранению конкурентов", - подытожила собеседница агентства.
В Вашингтоне расширение санкционного списка назвали "скоординированным ответом правительства США на вредоносные усилия Москвы по влиянию на президентские выборы в США 2024 года".
Новые рестрикции затронули, в том числе, главреда телеканала RT, МИА "Россия сегодня" и агентства Sputnik Маргариту Симоньян, которая на это заявила, что у Вашингтона нет других сценариев на выборах, кроме как "топить" конкурента, пугая связями этого конкурента с RT.