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Зурабишвили готова баллотироваться на второй президентский срок
Зурабишвили готова баллотироваться на второй президентский срок
Sputnik Грузия
Президентский срок действующего главы государства Саломе Зурабишвили истекает осенью 2024 года 10.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-10T18:13+0400
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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о готовности баллотироваться на второй срок, чтобы вернуть Грузию на европейский путь развития. Президентский срок действующего главы государства Саломе Зурабишвили истекает осенью 2024 года. Следующего президента будет выбирать не население, как прежде, а избирательная коллегия, в которую войдут партии, преодолевшие 5-процентный барьер в октябре 2024 года на парламентских выборах. Зурабишвили была избрана президентом в 2018 году. Президент Грузии предложила оппозиционным партиям подписать "Грузинскую хартию" и тем самым взять на себя обязательство после парламентских выборов октября 2024 года упразднить законы, препятствующие европейскому курсу страны, провести реформы в судебной, правоохранительной и других сферах и досрочные выборы. В хартии сказано, что этот план должен быть выполнен правительством, укомплектованным президентом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , президент грузии
Зурабишвили готова баллотироваться на второй президентский срок
18:13 10.09.2024 (обновлено: 18:28 10.09.2024)
Президентский срок действующего главы государства Саломе Зурабишвили истекает осенью 2024 года
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о готовности баллотироваться на второй срок, чтобы вернуть Грузию на европейский путь развития.
Президентский срок действующего главы государства Саломе Зурабишвили истекает осенью 2024 года. Следующего президента будет выбирать не население, как прежде, а избирательная коллегия, в которую войдут партии, преодолевшие 5-процентный барьер в октябре 2024 года на парламентских выборах.
"Я готова взять на себя большую ответственность, в том числе и пойти на второй срок, чтобы вернуть Грузию на европейский путь. Я готова вести переговоры с нашими европейскими партнерами, если заработает предложенная мною хартия", – заявила Зурабишвили в интервью французскому изданию Figaro.
Зурабишвили была избрана президентом в 2018 году.
Президент Грузии предложила оппозиционным партиям подписать "Грузинскую хартию" и тем самым взять на себя обязательство после парламентских выборов октября 2024 года упразднить законы, препятствующие европейскому курсу страны, провести реформы в судебной, правоохранительной и других сферах и досрочные выборы.
В хартии сказано, что этот план должен быть выполнен правительством, укомплектованным президентом.