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Расплавленные машины и горящие дома: природные пожары в Калифорнии
Расплавленные машины и горящие дома: природные пожары в Калифорнии
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последствий крупнейшего природного пожара в Калифорнии 11.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-11T17:03+0400
2024-09-11T17:03+0400
2024-09-11T17:03+0400
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Лесные пожары на юге и севере Калифорнии заставили десятки тысяч человек эвакуироваться, губернатор штата ввел в горящих округах чрезвычайное положение, на помощь спасателям была направлена национальная гвардия.
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фото, в мире, калифорния, sputnik, происшествия
фото, в мире, калифорния, sputnik, происшествия
Расплавленные машины и горящие дома: природные пожары в Калифорнии
Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последствий крупнейшего природного пожара в Калифорнии
Лесные пожары на юге и севере Калифорнии заставили десятки тысяч человек эвакуироваться, губернатор штата ввел в горящих округах чрезвычайное положение, на помощь спасателям была направлена национальная гвардия.
© AP Photo / Noah Berger
Природный пожар в Калифорнии охватил уже 8 тыс. га и угрожает более чем 36 тыс. строений.
Природный пожар в Калифорнии охватил уже 8 тыс. га и угрожает более чем 36 тыс. строений.
© AP Photo / Eric Thayer
Пожар начался на прошлой неделе в городе Хайленд округа Сан-Бернардино, из-за чего власти Калифорнии объявили эвакуацию более пяти тысяч человек
Пожар начался на прошлой неделе в городе Хайленд округа Сан-Бернардино, из-за чего власти Калифорнии объявили эвакуацию более пяти тысяч человек
© AP Photo / Eric Thayer
В операции по тушению задействованы почти 1,9 тыс. человек, более 200 единиц наземной техники и 18 вертолетов.
В операции по тушению задействованы почти 1,9 тыс. человек, более 200 единиц наземной техники и 18 вертолетов.
© AP Photo / Eric Thayer
По данным департамента лесного хозяйства и пожарной безопасности, три человека пострадали в результате пожара.
По данным департамента лесного хозяйства и пожарной безопасности, три человека пострадали в результате пожара.
© AP Photo / Noah Berger
Огонь также стал источником плотного дыма, распространившегося по региону.
Огонь также стал источником плотного дыма, распространившегося по региону.
© AP Photo / Noah Berger
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил в округе Сан-Бернардино чрезвычайное положение.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил в округе Сан-Бернардино чрезвычайное положение.
© AP Photo / Noah Berger
Власти предупреждают, что ситуация остается критической. Причина пожара все еще выясняется.
Власти предупреждают, что ситуация остается критической. Причина пожара все еще выясняется.