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Расплавленные машины и горящие дома: природные пожары в Калифорнии

Расплавленные машины и горящие дома: природные пожары в Калифорнии

Sputnik Грузия

Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последствий крупнейшего природного пожара в Калифорнии 11.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-11T17:03+0400

2024-09-11T17:03+0400

2024-09-11T17:03+0400

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Лесные пожары на юге и севере Калифорнии заставили десятки тысяч человек эвакуироваться, губернатор штата ввел в горящих округах чрезвычайное положение, на помощь спасателям была направлена национальная гвардия.

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