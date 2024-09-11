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Что общего между футболистом Кочорашвили и Капитаном Америка?
Что общего между футболистом Кочорашвили и Капитаном Америка?
Sputnik Грузия
Вчерашний гол грузинского футболиста в ворота албанцев получился наиболее ярким 11.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-11T18:18+0400
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Свои первые два гола в составе сборной Грузии полузащитник национальной команды Георгий Кочорашвили отметил знаменитым жестом супергероя комиксов Marvel Капитана Америка, встав на колено перед болельщиками и опустив голову. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Кочорашвили, как и Стива Роджерса (настоящее имя супергероя), в детстве считали слабым ребенком, который не сможет добиться успехов в большом футболе. А сам футболист с детства верил, что настанет момент, когда и у него, как у любимого супергероя, появится сверхсила, которая позволит играть и забивать за сборную Грузии. "У нас с Капитаном Америка много общего, с его историей. В детстве мне все говорили, что я слабый, что даже не буду готов к большому европейскому футболу. Но, думаю, сначала я доказал себе, что могу играть на таком уровне, а потом доказал всем, что я настойчив, силен и продолжу двигаться вперед", — сказал Кочорашвили. Кочорашвили забил в двух играх Лиги наций УЕФА подряд – в матче против Чехии (4:1) и против Албании (0:1). Гол в ворота вратаря албанцев Томаса Стракоши получился наиболее ярким. Кочорашвили забил из-за пределов штрафной на 71-й минуте после подачи Отара Китеишвили. Кочорашвили выступает за испанский клуб "Леванте" с 2019 года. До этого футболист играл за тбилисский "Сабуртало". Кочорашвили завоевал особую любовь болельщиков сборной Грузии после 11-метрового в ворота сборной Греции в матче за выход на Евро-2024 26 марта. В тот день Грузия завоевала путевку на дебютный чемпионат Европы и обыграла Грецию в серии послематчевых пенальти – 4:2. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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сборная, сборная грузии по футболу, греция, спорт, грузия, новости, албания, чехия, отар китеишвили, георгий кочорашвили
сборная, сборная грузии по футболу, греция, спорт, грузия, новости, албания, чехия, отар китеишвили, георгий кочорашвили
Что общего между футболистом Кочорашвили и Капитаном Америка?
18:18 11.09.2024 (обновлено: 19:34 11.09.2024)
Вчерашний гол грузинского футболиста в ворота албанцев получился наиболее ярким
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Свои первые два гола в составе сборной Грузии полузащитник национальной команды Георгий Кочорашвили отметил знаменитым жестом супергероя комиксов Marvel Капитана Америка, встав на колено перед болельщиками и опустив голову.
Кочорашвили, как и Стива Роджерса (настоящее имя супергероя), в детстве считали слабым ребенком, который не сможет добиться успехов в большом футболе.
А сам футболист с детства верил, что настанет момент, когда и у него, как у любимого супергероя, появится сверхсила, которая позволит играть и забивать за сборную Грузии.
"У нас с Капитаном Америка много общего, с его историей. В детстве мне все говорили, что я слабый, что даже не буду готов к большому европейскому футболу. Но, думаю, сначала я доказал себе, что могу играть на таком уровне, а потом доказал всем, что я настойчив, силен и продолжу двигаться вперед", — сказал Кочорашвили.
Кочорашвили забил в двух играх Лиги наций УЕФА подряд – в матче против Чехии (4:1) и против Албании (0:1).
Гол в ворота вратаря албанцев Томаса Стракоши получился наиболее ярким. Кочорашвили забил из-за пределов штрафной на 71-й минуте после подачи Отара Китеишвили.
Кочорашвили выступает за испанский клуб "Леванте" с 2019 года. До этого футболист играл за тбилисский "Сабуртало".
Кочорашвили завоевал особую любовь болельщиков сборной Грузии после 11-метрового в ворота сборной Греции в матче за выход на Евро-2024 26 марта.
В тот день Грузия завоевала путевку на дебютный чемпионат Европы и обыграла Грецию в серии послематчевых пенальти – 4:2.