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Что общего между футболистом Кочорашвили и Капитаном Америка?

Что общего между футболистом Кочорашвили и Капитаном Америка?

Sputnik Грузия

Вчерашний гол грузинского футболиста в ворота албанцев получился наиболее ярким 11.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-11T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Свои первые два гола в составе сборной Грузии полузащитник национальной команды Георгий Кочорашвили отметил знаменитым жестом супергероя комиксов Marvel Капитана Америка, встав на колено перед болельщиками и опустив голову. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Кочорашвили, как и Стива Роджерса (настоящее имя супергероя), в детстве считали слабым ребенком, который не сможет добиться успехов в большом футболе. А сам футболист с детства верил, что настанет момент, когда и у него, как у любимого супергероя, появится сверхсила, которая позволит играть и забивать за сборную Грузии. "У нас с Капитаном Америка много общего, с его историей. В детстве мне все говорили, что я слабый, что даже не буду готов к большому европейскому футболу. Но, думаю, сначала я доказал себе, что могу играть на таком уровне, а потом доказал всем, что я настойчив, силен и продолжу двигаться вперед", — сказал Кочорашвили. Кочорашвили забил в двух играх Лиги наций УЕФА подряд – в матче против Чехии (4:1) и против Албании (0:1). Гол в ворота вратаря албанцев Томаса Стракоши получился наиболее ярким. Кочорашвили забил из-за пределов штрафной на 71-й минуте после подачи Отара Китеишвили. Кочорашвили выступает за испанский клуб "Леванте" с 2019 года. До этого футболист играл за тбилисский "Сабуртало". Кочорашвили завоевал особую любовь болельщиков сборной Грузии после 11-метрового в ворота сборной Греции в матче за выход на Евро-2024 26 марта. В тот день Грузия завоевала путевку на дебютный чемпионат Европы и обыграла Грецию в серии послематчевых пенальти – 4:2. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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