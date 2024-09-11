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Футболист сборной Грузии исполнил свою детскую мечту в матчах Лиги наций УЕФА

Футболист сборной Грузии исполнил свою детскую мечту в матчах Лиги наций УЕФА

Sputnik Грузия

После двух туров в Лиге наций УЕФА сборная Грузии занимает первое место в группе 11.09.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии Георгий Кочорашвили, отличившийся голами в двух турах Лиги наций УЕФА, исполнил свою детскую мечту, забив за национальную команду не будучи нападающим. Сборная Грузии по футболу одержала вторую победу в Лиге наций УЕФА. После победы над Чехией (4:1) команда Вилли Саньоля обыграла в Тиране сборную Албании со счетом 1:0. Единственный гол за грузинскую команду забил полузащитник "Леванте" Георгий Кочорашвили. По словам футболиста, больше всего он доволен тем, что команда выиграла обе игры и набрала шесть из шести очков. Во параллельном матче группы 1 дивизиона B Чехия обыграла дома Украину 3:2. Таким образом, после двух туров сборная Грузии занимает первое место в группе с шестью очками. На втором месте Албания, на третьем – Чехия. Замыкает группу В1 Украина, у которой пока ноль очков. Расписание предстоящих матчей сборной Грузии в Лиге наций: 11 октября, Украина–Грузия 14 октября, Грузия–Албания 16 ноября, Грузия–Украина 19 ноября, Чехия–Грузия. В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года.

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