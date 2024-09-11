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Футболист сборной Грузии исполнил свою детскую мечту в матчах Лиги наций УЕФА
Футболист сборной Грузии исполнил свою детскую мечту в матчах Лиги наций УЕФА
Sputnik Грузия
После двух туров в Лиге наций УЕФА сборная Грузии занимает первое место в группе 11.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-11T10:42+0400
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии Георгий Кочорашвили, отличившийся голами в двух турах Лиги наций УЕФА, исполнил свою детскую мечту, забив за национальную команду не будучи нападающим. Сборная Грузии по футболу одержала вторую победу в Лиге наций УЕФА. После победы над Чехией (4:1) команда Вилли Саньоля обыграла в Тиране сборную Албании со счетом 1:0. Единственный гол за грузинскую команду забил полузащитник "Леванте" Георгий Кочорашвили. По словам футболиста, больше всего он доволен тем, что команда выиграла обе игры и набрала шесть из шести очков. Во параллельном матче группы 1 дивизиона B Чехия обыграла дома Украину 3:2. Таким образом, после двух туров сборная Грузии занимает первое место в группе с шестью очками. На втором месте Албания, на третьем – Чехия. Замыкает группу В1 Украина, у которой пока ноль очков. Расписание предстоящих матчей сборной Грузии в Лиге наций: 11 октября, Украина–Грузия 14 октября, Грузия–Албания 16 ноября, Грузия–Украина 19 ноября, Чехия–Грузия. В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года.
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спорт, грузия, новости, вилли саньоль, уефа, футбол
Футболист сборной Грузии исполнил свою детскую мечту в матчах Лиги наций УЕФА
10:42 11.09.2024 (обновлено: 11:15 11.09.2024)
После двух туров в Лиге наций УЕФА сборная Грузии занимает первое место в группе
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии Георгий Кочорашвили, отличившийся голами в двух турах Лиги наций УЕФА, исполнил свою детскую мечту, забив за национальную команду не будучи нападающим.
Сборная Грузии по футболу одержала вторую победу в Лиге наций УЕФА. После победы над Чехией (4:1) команда Вилли Саньоля обыграла в Тиране сборную Албании со счетом 1:0. Единственный гол за грузинскую команду забил полузащитник "Леванте" Георгий Кочорашвили.
"Я очень горжусь тем, что мне удалось забить второй гол в составе национальной сборной. Это была моя детская мечта. В детстве я и представить себе не мог, что со своей позиции смогу забить два гола в двух матчах", – сказал Кочорашвили.
По словам футболиста, больше всего он доволен тем, что команда выиграла обе игры и набрала шесть из шести очков.
"Мы знаем, что могли бы сыграть лучше во второй игре, но сейчас у нас месячный перерыв в сборной. Мы вернемся в команды, нам нужно еще больше прибавить и вернуться. Игра против Украины очень важна", – сказал Кочорашвили.
Во параллельном матче группы 1 дивизиона B Чехия обыграла дома Украину 3:2.
Таким образом, после двух туров сборная Грузии занимает первое место в группе с шестью очками. На втором месте Албания, на третьем – Чехия. Замыкает группу В1 Украина, у которой пока ноль очков.
Расписание предстоящих матчей сборной Грузии в Лиге наций:
11 октября, Украина–Грузия
14 октября, Грузия–Албания
16 ноября, Грузия–Украина
В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года.