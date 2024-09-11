https://sputnik-georgia.ru/20240911/gruziya-ne-ostavila-nam-mesta-dlya-ataki--trener-sbornoy-albanii-po-futbolu-289851921.html
Грузия не оставила нам места для атаки — тренер сборной Албании по футболу
Грузия не оставила нам места для атаки — тренер сборной Албании по футболу
Sputnik Грузия
После двух туров сборная Грузии занимает первое место в группе B1 с шестью очками. На втором месте – Албания 11.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-11T17:51+0400
2024-09-11T17:51+0400
2024-09-11T20:03+0400
уефа
вилли саньоль
албания
чехия
украина
новости
грузия
спорт
сборная грузии по футболу
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/0b/289842650_0:128:1640:1050_1920x0_80_0_0_049806d0810007335bae8b03abe7f5f5.jpg
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Сборная Албании по футболу впервые за полтора года проиграла матч в домашних стенах команде Грузии – 0:1, потому что соперник не оставил ей пространства для атаки, рассказал тренер национальной команды Албании Сильвиньо. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Сборная Грузии по футболу одержала вторую победу в Лиге наций УЕФА. После победы над Чехией (4:1) команда Вилли Саньоля обыграла в Тиране сборную Албании со счетом 0:1. Единственный гол за грузинскую команду забил полузащитник "Леванте" Георгий Кочорашвили. По словам бразильского наставника албанцев, ничья была бы справедливым результатом для этой встречи. После двух туров сборная Грузии занимает первое место в группе B1 с шестью очками. На втором месте – Албания, на третьем – Чехия. Замыкает группу Украина, у которой пока ноль очков. Расписание предстоящих матчей сборной Грузии в Лиге наций: В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
албания
чехия
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/0b/289842650_0:0:1640:1229_1920x0_80_0_0_3b57a0195609467adf09a2c8834e63b9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
уефа, вилли саньоль, албания, чехия, украина, новости, грузия, спорт, сборная грузии по футболу
уефа, вилли саньоль, албания, чехия, украина, новости, грузия, спорт, сборная грузии по футболу
Грузия не оставила нам места для атаки — тренер сборной Албании по футболу
17:51 11.09.2024 (обновлено: 20:03 11.09.2024)
После двух туров сборная Грузии занимает первое место в группе B1 с шестью очками. На втором месте – Албания
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Сборная Албании по футболу впервые за полтора года проиграла матч в домашних стенах команде Грузии – 0:1, потому что соперник не оставил ей пространства для атаки, рассказал тренер национальной команды Албании Сильвиньо.
Сборная Грузии по футболу одержала вторую победу в Лиге наций УЕФА. После победы над Чехией (4:1) команда Вилли Саньоля обыграла в Тиране сборную Албании со счетом 0:1. Единственный гол за грузинскую команду забил полузащитник "Леванте" Георгий Кочорашвили.
"Мы пропустили гол впервые за полтора года. Мы проиграли также впервые. Соперник не оставил нам пространства для атаки", - сказал Сильвиньо на послематчевой пресс-конференции.
По словам бразильского наставника албанцев, ничья была бы справедливым результатом для этой встречи.
"Обе команды хорошо выступили в обороне и хорошо сыграли тактически. Я знал, что победит та команда, которая забьет первый гол. Это был выбор их тренера, который великолепно работает", — сказал Сильвиньо.
После двух туров сборная Грузии занимает первое место в группе B1 с шестью очками. На втором месте – Албания, на третьем – Чехия. Замыкает группу Украина, у которой пока ноль очков.
Расписание предстоящих матчей сборной Грузии в Лиге наций:
11 октября, Украина–Грузия
14 октября, Грузия–Албания
16 ноября, Грузия–Украина
В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года.