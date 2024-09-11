https://sputnik-georgia.ru/20240911/gruziya-ne-ostavila-nam-mesta-dlya-ataki--trener-sbornoy-albanii-po-futbolu-289851921.html

Грузия не оставила нам места для атаки — тренер сборной Албании по футболу

Грузия не оставила нам места для атаки — тренер сборной Албании по футболу

Sputnik Грузия

После двух туров сборная Грузии занимает первое место в группе B1 с шестью очками. На втором месте – Албания 11.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-11T17:51+0400

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Сборная Албании по футболу впервые за полтора года проиграла матч в домашних стенах команде Грузии – 0:1, потому что соперник не оставил ей пространства для атаки, рассказал тренер национальной команды Албании Сильвиньо. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Сборная Грузии по футболу одержала вторую победу в Лиге наций УЕФА. После победы над Чехией (4:1) команда Вилли Саньоля обыграла в Тиране сборную Албании со счетом 0:1. Единственный гол за грузинскую команду забил полузащитник "Леванте" Георгий Кочорашвили. По словам бразильского наставника албанцев, ничья была бы справедливым результатом для этой встречи. После двух туров сборная Грузии занимает первое место в группе B1 с шестью очками. На втором месте – Албания, на третьем – Чехия. Замыкает группу Украина, у которой пока ноль очков. Расписание предстоящих матчей сборной Грузии в Лиге наций: В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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уефа, вилли саньоль, албания, чехия, украина, новости, грузия, спорт, сборная грузии по футболу