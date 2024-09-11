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Грузия подписала соглашение о безвизовом режиме еще с одной страной

Грузия подписала соглашение о безвизовом режиме еще с одной страной

Sputnik Грузия

Стороны оставляют за собой право отказать во въезде либо сократить время пребывания граждан другой страны 11.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-11T18:01+0400

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ТБИЛИСИ, 11 сен – Sputnik. Грузия подписала соглашение с Федерацией Сент-Китс и Невис о безвизовом режиме для граждан обеих стран, которое уже опубликовано на сайте Законодательного вестника Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Согласно соглашению, безвизовым режимом смогут воспользоваться граждане обеих стран при наличии действующего дипломатического, служебного или официального паспорта. Срок действия пребывания без виз – 90 дней из 180. При этом лица, прибывшие по безвизовому режиму в страну по этим паспортам, обязаны в течение 30 дней пройти аккредитацию. Также, по соглашению, стороны оставляют за собой право отказать во въезде либо сократить время пребывания граждан другой страны. Дипломатические отношения между Грузией и Федерацией Сент-Китс и Невис были установлены 26 октября 2011 года. Грузию в дипотношениях представляет посол Грузии в США и ООН. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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