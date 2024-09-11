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Грузия подписала соглашение о безвизовом режиме еще с одной страной
Грузия подписала соглашение о безвизовом режиме еще с одной страной
Sputnik Грузия
Стороны оставляют за собой право отказать во въезде либо сократить время пребывания граждан другой страны 11.09.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 11 сен – Sputnik. Грузия подписала соглашение с Федерацией Сент-Китс и Невис о безвизовом режиме для граждан обеих стран, которое уже опубликовано на сайте Законодательного вестника Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Согласно соглашению, безвизовым режимом смогут воспользоваться граждане обеих стран при наличии действующего дипломатического, служебного или официального паспорта. Срок действия пребывания без виз – 90 дней из 180. При этом лица, прибывшие по безвизовому режиму в страну по этим паспортам, обязаны в течение 30 дней пройти аккредитацию. Также, по соглашению, стороны оставляют за собой право отказать во въезде либо сократить время пребывания граждан другой страны. Дипломатические отношения между Грузией и Федерацией Сент-Китс и Невис были установлены 26 октября 2011 года. Грузию в дипотношениях представляет посол Грузии в США и ООН. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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оон, тбилиси, сша, грузия, новости, политика, отмена виз, виза, визы, визы
Грузия подписала соглашение о безвизовом режиме еще с одной страной
18:01 11.09.2024 (обновлено: 18:14 11.09.2024)
Стороны оставляют за собой право отказать во въезде либо сократить время пребывания граждан другой страны
ТБИЛИСИ, 11 сен – Sputnik. Грузия подписала соглашение с Федерацией Сент-Китс и Невис о безвизовом режиме для граждан обеих стран, которое уже опубликовано на сайте Законодательного вестника Грузии.
Согласно соглашению
, безвизовым режимом смогут воспользоваться граждане обеих стран при наличии действующего дипломатического, служебного или официального паспорта.
Срок действия пребывания без виз – 90 дней из 180. При этом лица, прибывшие по безвизовому режиму в страну по этим паспортам, обязаны в течение 30 дней пройти аккредитацию.
Также, по соглашению, стороны оставляют за собой право отказать во въезде либо сократить время пребывания граждан другой страны.
Дипломатические отношения между Грузией и Федерацией Сент-Китс и Невис были установлены 26 октября 2011 года. Грузию в дипотношениях представляет посол Грузии в США и ООН.