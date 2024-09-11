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Иностранцев приговорили в Грузии к 17 годам тюрьмы за наркопреступления
Иностранцев приговорили в Грузии к 17 годам тюрьмы за наркопреступления
Sputnik Грузия
Обвиняемые незаконно хранили наркотические средства в особо крупном размере 11.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-11T19:47+0400
2024-09-11T19:47+0400
2024-09-11T19:57+0400
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Зугдидский районный суд признал виновными двух иностранных граждан — мать с ребенком (пол не уточняется – прим.) в приобретении, хранении и сбыте наркотических средств в особо крупном размере, приговорив к 17 годам тюрьмы каждого, сообщила Генпрокуратура Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Представленные на суде доказательства подтвердили, что 6 января 2024 года обвиняемые — граждане иностранного государства — незаконно хранили наркотические средства в особо крупном размере. Для сбыта наркотиков они прибыли в село Хамискури Хобского района (регион Самегрело-Земо Сванети). В тот же день сотрудники правоохранительных органов арестовали обвиняемых и в качестве меры пресечения заключили их под стражу.Зугдидский районный суд признал подсудимых виновными в групповом незаконном приобретении и хранении наркотических средств, подготовке сбыта наркотических средств в особо крупном размере (статья 260 УК Грузии). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, самегрело-земо сванети, зугдидский районный суд, наркотики, наркоторговля, наркопреступления в грузии, наркополитика
происшествия, новости, грузия, самегрело-земо сванети, зугдидский районный суд, наркотики, наркоторговля, наркопреступления в грузии, наркополитика
Иностранцев приговорили в Грузии к 17 годам тюрьмы за наркопреступления
19:47 11.09.2024 (обновлено: 19:57 11.09.2024)
Обвиняемые незаконно хранили наркотические средства в особо крупном размере
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Зугдидский районный суд признал виновными двух иностранных граждан — мать с ребенком (пол не уточняется – прим.) в приобретении, хранении и сбыте наркотических средств в особо крупном размере, приговорив к 17 годам тюрьмы каждого, сообщила Генпрокуратура Грузии.
Представленные на суде доказательства подтвердили, что 6 января 2024 года обвиняемые — граждане иностранного государства — незаконно хранили наркотические средства в особо крупном размере.
Для сбыта наркотиков они прибыли в село Хамискури Хобского района (регион Самегрело-Земо Сванети). В тот же день сотрудники правоохранительных органов арестовали обвиняемых и в качестве меры пресечения заключили их под стражу.
Зугдидский районный суд признал подсудимых виновными в групповом незаконном приобретении и хранении наркотических средств, подготовке сбыта наркотических средств в особо крупном размере (статья 260 УК Грузии).