https://sputnik-georgia.ru/20240911/inostrantsev-prigovorili-v-gruzii-k-17-godam-tyurmy-za-narkoprestupleniya-289855757.html

Иностранцев приговорили в Грузии к 17 годам тюрьмы за наркопреступления

Иностранцев приговорили в Грузии к 17 годам тюрьмы за наркопреступления

Sputnik Грузия

Обвиняемые незаконно хранили наркотические средства в особо крупном размере 11.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-11T19:47+0400

2024-09-11T19:47+0400

2024-09-11T19:57+0400

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Зугдидский районный суд признал виновными двух иностранных граждан — мать с ребенком (пол не уточняется – прим.) в приобретении, хранении и сбыте наркотических средств в особо крупном размере, приговорив к 17 годам тюрьмы каждого, сообщила Генпрокуратура Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Представленные на суде доказательства подтвердили, что 6 января 2024 года обвиняемые — граждане иностранного государства — незаконно хранили наркотические средства в особо крупном размере. Для сбыта наркотиков они прибыли в село Хамискури Хобского района (регион Самегрело-Земо Сванети). В тот же день сотрудники правоохранительных органов арестовали обвиняемых и в качестве меры пресечения заключили их под стражу.Зугдидский районный суд признал подсудимых виновными в групповом незаконном приобретении и хранении наркотических средств, подготовке сбыта наркотических средств в особо крупном размере (статья 260 УК Грузии). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

самегрело-земо сванети

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происшествия, новости, грузия, самегрело-земо сванети, зугдидский районный суд, наркотики, наркоторговля, наркопреступления в грузии, наркополитика