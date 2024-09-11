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Как изменились международные резервы Нацбанка Грузии – новая статистика
Как изменились международные резервы Нацбанка Грузии – новая статистика
Sputnik Грузия
За 2023 год международные резервы выросли на 101,5 миллиона лари, а за 2022 год резервы выросли на 628,1 миллиона долларов 11.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-11T09:01+0400
2024-09-11T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. За январь-август 2024 года международные резервы Национального банка Грузии снизились на 171,1 миллиона лари, говорится на сайте регулятора.Международные резервы на 31 августа 2024 года, согласно предварительным данным, составили 4,8 миллиарда долларов.За август резервы выросли на 167 миллионов долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с операциями Нацбанка Грузии и правительства на валютном рынке.Исторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигали 31 августа 2023 года и составляли 5 436,8 миллиона долларов.За 2023 год международные резервы выросли на 101,5 миллиона лари, а за 2022 год резервы выросли на 628,1 миллиона долларов.Структура международных резервовМеждународные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 3,8 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора.В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах (2,8 миллиарда долларов), и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ (998,4 миллиона долларов).Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 467,6 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 29,3 тысячи долларов. Средства в золоте составили 576,8 миллиона лари.Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет минус 660,4 тысячи долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика
Как изменились международные резервы Нацбанка Грузии – новая статистика
За 2023 год международные резервы выросли на 101,5 миллиона лари, а за 2022 год резервы выросли на 628,1 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. За январь-август 2024 года международные резервы Национального банка Грузии снизились на 171,1 миллиона лари, говорится на сайте регулятора.
Международные резервы на 31 августа 2024 года, согласно предварительным данным, составили 4,8 миллиарда долларов.
За август резервы выросли на 167 миллионов долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с операциями Нацбанка Грузии и правительства на валютном рынке.
Исторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигали 31 августа 2023 года и составляли 5 436,8 миллиона долларов.
За 2023 год международные резервы выросли на 101,5 миллиона лари, а за 2022 год резервы выросли на 628,1 миллиона долларов.
Структура международных резервов
Международные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 3,8 миллиарда долларов, говорится на сайте
регулятора.
В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах (2,8 миллиарда долларов), и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ (998,4 миллиона долларов).
Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 467,6 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 29,3 тысячи долларов. Средства в золоте составили 576,8 миллиона лари.
Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет минус 660,4 тысячи долларов.