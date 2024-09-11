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Каладзе: болельщик – двенадцатый игрок сборной Грузии по футболу
Каладзе: болельщик – двенадцатый игрок сборной Грузии по футболу
Sputnik Грузия
Поддержка, которую чувствуют футболисты национальной сборной, очень важна, отметил мэр и бывший футболист 11.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-11T17:27+0400
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Болельщик является 12-ым игроком сборной Грузии по футболу, и его поддержка очень важна, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Сборная Грузии по футболу одержала вторую победу в Лиге наций УЕФА. После победы над Чехией (4:1) команда Вилли Саньоля обыграла в Тиране сборную Албании со счетом 0:1. Единственный гол за грузинскую команду забил полузащитник "Леванте" Георгий Кочорашвили. Каладзе поздравил грузинскую сборную с победой над Албанией и поблагодарил, в том числе тренеров и болельщиков, отметив, что роль каждого и их поддержка для игроков очень значима. Расписание предстоящих матчей сборной Грузии в Лиге наций: В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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каха каладзе, уефа, вилли саньоль, чехия, тбилиси, албания, спорт, грузия, новости
каха каладзе, уефа, вилли саньоль, чехия, тбилиси, албания, спорт, грузия, новости
Каладзе: болельщик – двенадцатый игрок сборной Грузии по футболу
Поддержка, которую чувствуют футболисты национальной сборной, очень важна, отметил мэр и бывший футболист
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Болельщик является 12-ым игроком сборной Грузии по футболу, и его поддержка очень важна, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Сборная Грузии по футболу одержала вторую победу в Лиге наций УЕФА. После победы над Чехией (4:1) команда Вилли Саньоля обыграла в Тиране сборную Албании со счетом 0:1. Единственный гол за грузинскую команду забил полузащитник "Леванте" Георгий Кочорашвили.
"Болельщик – 12-й игрок сборной Грузии. И, конечно, эта поддержка, которую чувствуют наши ребята, поверьте, я знаю, насколько она важна. Я знаю, насколько важна поддержка, и поддержка не только во время побед, но и когда случаются проигрыши. Это спорт, это футбол, не всегда можно побеждать. Но поддержка болельщика всегда важна", - сказал Каладзе.
Каладзе поздравил грузинскую сборную с победой над Албанией и поблагодарил, в том числе тренеров и болельщиков, отметив, что роль каждого и их поддержка для игроков очень значима.
Расписание предстоящих матчей сборной Грузии в Лиге наций:
11 октября, Украина–Грузия
14 октября, Грузия–Албания
16 ноября, Грузия–Украина
В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года.