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Каладзе: болельщик – двенадцатый игрок сборной Грузии по футболу

Каладзе: болельщик – двенадцатый игрок сборной Грузии по футболу

Sputnik Грузия

Поддержка, которую чувствуют футболисты национальной сборной, очень важна, отметил мэр и бывший футболист 11.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-11T17:27+0400

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Болельщик является 12-ым игроком сборной Грузии по футболу, и его поддержка очень важна, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Сборная Грузии по футболу одержала вторую победу в Лиге наций УЕФА. После победы над Чехией (4:1) команда Вилли Саньоля обыграла в Тиране сборную Албании со счетом 0:1. Единственный гол за грузинскую команду забил полузащитник "Леванте" Георгий Кочорашвили. Каладзе поздравил грузинскую сборную с победой над Албанией и поблагодарил, в том числе тренеров и болельщиков, отметив, что роль каждого и их поддержка для игроков очень значима. Расписание предстоящих матчей сборной Грузии в Лиге наций: В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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каха каладзе, уефа, вилли саньоль, чехия, тбилиси, албания, спорт, грузия, новости