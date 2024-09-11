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Михаэль Рот вновь едет в Грузию – встретятся ли власти с членом Бундестага?

Михаэль Рот вновь едет в Грузию – встретятся ли власти с членом Бундестага?

Sputnik Грузия

Роту следует извиниться за вмешательство во внутренние дела Грузии, сказал Оханашвили 11.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-11T15:45+0400

2024-09-11T15:45+0400

2024-09-11T15:57+0400

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Рот, который в мае принял участие в акции протеста в Тбилиси и назвал правящую партию "Грузинская мечта" "грузинским кошмаром", в сентябре вновь планирует посетить страну. О запланированной поездке в Грузию и Армению 16-18 сентября Рот сообщил посредством соцсети X. Он написал, что с нетерпением ждет встречи с "друзьями, союзниками и верными европейцами". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Следует ли ждать встреч Рота с представителями власти Грузии, пока неизвестно. Глава комитета по юридическим делам парламента Грузии Анри Оханашвили сказал, что члену Бундестага следует извиниться за вмешательство во внутренние дела страны. "Господин Рот запомнился нашему обществу как человек, который учит уму-разуму. Он решил поучить тому, что такое демократия, он решил поучить наш народ, правительство. Это грубое нарушение дипломатического этикета", – сказал Оханашвили журналистам. По его словам, для Грузии это неприемлемо. Рот был одним из пяти европейских депутатов, которые 14 мая приняли участие в акции протеста в Тбилиси против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", обязывающего финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять финансовую декларацию. В акции протеста перед парламентом Грузии также участвовали главы комитетов по иностранным делам парламентов Чехии, Польши, Литвы и Финляндии. Они вышли на сцену и сделали заявления в поддержку митингующих. Рот назвал правящую партию "Грузинская мечта" "грузинским кошмаром" и подчеркнул, что властям Грузии не удастся построить светлое будущее без молодежи, митингующей против закона об "иноагентах", опираясь лишь на своего главного союзника – православную церковь.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, германия, армения, анри оханашвили, закон об "иноагентах"