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Нацбанк принял решение по монетарной политике в Грузии

Нацбанк принял решение по монетарной политике в Грузии

Sputnik Грузия

В настоящее время инфляция в Грузии ниже целевых 3% 11.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-11T14:26+0400

2024-09-11T14:26+0400

2024-09-11T15:41+0400

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Ставка рефинансирования, от размера которой зависят кредиты, осталась неизменной в Грузии с конца весны – на уровне 8%, говорится в сообщении Национального банка Грузии по итогам заседания комитета монетарной политики. Нацбанк Грузии долгое время придерживался жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, в январе 2024 года – до 9%, в марте – до 8,25%, в мае – до 8%.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В настоящее время инфляция в Грузии ниже целевых 3%. В августе текущего года общий уровень цен в годовом измерении вырос на 1,0%, а базовая инфляция составила 0,9%.Сохранение инфляции в рамках целевого показателя по большей части обусловлено поэтапным снижением инфляции товаров местного производства и услуг."Все это является индикатором нормализации долгосрочных инфляционных ожиданий в экономике, что является результатом последовательной монетарной политики как в плане ужесточения, так и смягчения", – сказано в сообщении.Экономическая активность в Грузии выше ожидаемой. Инфляционное давление со стороны спроса относительно слабое, что, по оценке НБГ, указывает на ускорение потенциального роста. Согласно существующему макроэкономическому прогнозу Национального банка, в других равных условиях в 2024 году инфляция сохранится на низком уровне и в среднесрочный период стабилизируется в пределах целевого показателя. На фоне текущей острой геополитической обстановки вновь на лицо сбои в цепочках поставок и осложнение международной транспортировки. На этом фоне выросла неопределенность касательно ожидаемых тенденций цен на нефть и продовольствие на международных рынках, что создает риски роста инфляции импортного товара. "Высокий экономический рост в Грузии стимулирует рост потенциала и высокую кредитную активность, главной движущей силой которой является внутренний спрос. Соответственно, тенденции внутренней экономической активности также содержат инфляционные риски", – сказано в сообщении. Нацбанк сохранил ставку рефинансирования неизменно вследствие анализа имеющейся на данном этапе внутренней и внешней обстановки.В том случае, если инфляционные риски не реализуются и острота инфляционных рисков смягчится, Национальный банк намерен осторожными шагами продолжить сокращать политику ставки до ее нейтрального уровня. Если же вновь будут выявлены факторы, действующие в направлении роста инфляционных ожиданий, может понадобиться ужесточение монетарной политики или длительное сохранение нынешней строгой позиции.Следующее заседание комитета монетарной политики Нацбанка состоится 23 октября.Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, тбилиси, национальный банк грузии