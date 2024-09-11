Нацбанк принял решение по монетарной политике в Грузии
14:26 11.09.2024 (обновлено: 15:41 11.09.2024)
© photo: Sputnik / Stringerнациональный банк Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
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В настоящее время инфляция в Грузии ниже целевых 3%
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Ставка рефинансирования, от размера которой зависят кредиты, осталась неизменной в Грузии с конца весны – на уровне 8%, говорится в сообщении Национального банка Грузии по итогам заседания комитета монетарной политики.
Нацбанк Грузии долгое время придерживался жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, в январе 2024 года – до 9%, в марте – до 8,25%, в мае – до 8%.
"Национальный банк Грузии непрерывно наблюдает за текущими экономическими процессами и финансовыми рынками, и для обеспечения стабильности цен использует все имеющиеся у него инструменты", – говорится в сообщении.
В настоящее время инфляция в Грузии ниже целевых 3%. В августе текущего года общий уровень цен в годовом измерении вырос на 1,0%, а базовая инфляция составила 0,9%.
Сохранение инфляции в рамках целевого показателя по большей части обусловлено поэтапным снижением инфляции товаров местного производства и услуг.
"Все это является индикатором нормализации долгосрочных инфляционных ожиданий в экономике, что является результатом последовательной монетарной политики как в плане ужесточения, так и смягчения", – сказано в сообщении.
Экономическая активность в Грузии выше ожидаемой. Инфляционное давление со стороны спроса относительно слабое, что, по оценке НБГ, указывает на ускорение потенциального роста.
Согласно существующему макроэкономическому прогнозу Национального банка, в других равных условиях в 2024 году инфляция сохранится на низком уровне и в среднесрочный период стабилизируется в пределах целевого показателя.
"Несмотря на позитивные факторы требует внимания большая глобальная экономическая неопределенность, что может создать инфляционное давление", – говорится в сообщении Нацбанка.
На фоне текущей острой геополитической обстановки вновь на лицо сбои в цепочках поставок и осложнение международной транспортировки. На этом фоне выросла неопределенность касательно ожидаемых тенденций цен на нефть и продовольствие на международных рынках, что создает риски роста инфляции импортного товара.
"Высокий экономический рост в Грузии стимулирует рост потенциала и высокую кредитную активность, главной движущей силой которой является внутренний спрос. Соответственно, тенденции внутренней экономической активности также содержат инфляционные риски", – сказано в сообщении.
Нацбанк сохранил ставку рефинансирования неизменно вследствие анализа имеющейся на данном этапе внутренней и внешней обстановки.
"Такой осторожный подход к нормализации монетарной политики важен для того, чтобы в среднесрочный период инфляция сохранилась близ целевого показателя", – сказано в сообщении.
В том случае, если инфляционные риски не реализуются и острота инфляционных рисков смягчится, Национальный банк намерен осторожными шагами продолжить сокращать политику ставки до ее нейтрального уровня.
Если же вновь будут выявлены факторы, действующие в направлении роста инфляционных ожиданий, может понадобиться ужесточение монетарной политики или длительное сохранение нынешней строгой позиции.
Если же вновь будут выявлены факторы, действующие в направлении роста инфляционных ожиданий, может понадобиться ужесточение монетарной политики или длительное сохранение нынешней строгой позиции.
Следующее заседание комитета монетарной политики Нацбанка состоится 23 октября.
Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.
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