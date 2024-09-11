https://sputnik-georgia.ru/20240911/obrazovanie-poslezavtra-startoval-priem-zayavok-na-uchastie-v-mezhdunarodnom-konkurse-289855922.html

"Образование послезавтра": стартовал прием заявок на участие в международном конкурсе

"Образование послезавтра": стартовал прием заявок на участие в международном конкурсе

Sputnik Грузия

Победители конкурса отправятся в круиз по городам России 11.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-11T19:55+0400

2024-09-11T19:55+0400

2024-09-11T19:55+0400

конкурс

россия

новости

грузия

москва

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Минобрнауки России открыло прием заявок на Международный конкурс журналистских работ "Образование послезавтра", авторов лучших работ пригласят в Москву для участия в образовательной и культурной программе, говорится в информации на сайте конкурса. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Участвовать в конкурсе могут журналисты, блогеры и политологи от 18 до 35 лет из стран ближнего зарубежья. Конкурс охватывает ключевые направления медиаиндустрии и включает пять номинаций: "Мы ищем материалы, освещающие актуальные аспекты образования, его вызовы и развитие. Жюри рассмотрит все заявки, даже те, что выходят за рамки указанных тем", - сообщили организаторы. Участие в конкурсе бесплатное. Ознакомиться с правилами и отправить свои работы можно на сайте конкурса. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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конкурс, россия, новости, грузия, москва