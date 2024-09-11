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"Образование послезавтра": стартовал прием заявок на участие в международном конкурсе
"Образование послезавтра": стартовал прием заявок на участие в международном конкурсе
Sputnik Грузия
Победители конкурса отправятся в круиз по городам России 11.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-11T19:55+0400
2024-09-11T19:55+0400
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Минобрнауки России открыло прием заявок на Международный конкурс журналистских работ "Образование послезавтра", авторов лучших работ пригласят в Москву для участия в образовательной и культурной программе, говорится в информации на сайте конкурса. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Участвовать в конкурсе могут журналисты, блогеры и политологи от 18 до 35 лет из стран ближнего зарубежья. Конкурс охватывает ключевые направления медиаиндустрии и включает пять номинаций: "Мы ищем материалы, освещающие актуальные аспекты образования, его вызовы и развитие. Жюри рассмотрит все заявки, даже те, что выходят за рамки указанных тем", - сообщили организаторы. Участие в конкурсе бесплатное. Ознакомиться с правилами и отправить свои работы можно на сайте конкурса. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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конкурс, россия, новости, грузия, москва
конкурс, россия, новости, грузия, москва

"Образование послезавтра": стартовал прием заявок на участие в международном конкурсе

19:55 11.09.2024
© photo: Sputnik / Evgeny FilippovВид на город Москва вечером - гостиница "Украина" и Дом правительства РФ
Вид на город Москва вечером - гостиница Украина и Дом правительства РФ - Sputnik Грузия, 1920, 11.09.2024
© photo: Sputnik / Evgeny Filippov
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Победители конкурса отправятся в круиз по городам России
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Минобрнауки России открыло прием заявок на Международный конкурс журналистских работ "Образование послезавтра", авторов лучших работ пригласят в Москву для участия в образовательной и культурной программе, говорится в информации на сайте конкурса.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
Участвовать в конкурсе могут журналисты, блогеры и политологи от 18 до 35 лет из стран ближнего зарубежья. Конкурс охватывает ключевые направления медиаиндустрии и включает пять номинаций:
Печатная пресса
Телевидение и видеоконтент в СМИ
Радио и подкасты
Интернет-СМИ
Социальные медиа.
"Мы ищем материалы, освещающие актуальные аспекты образования, его вызовы и развитие. Жюри рассмотрит все заявки, даже те, что выходят за рамки указанных тем", - сообщили организаторы.
Прием заявок продлится до 16 сентября 2024 года. А победители конкурса отправятся в круиз по городам России.
Участие в конкурсе бесплатное. Ознакомиться с правилами и отправить свои работы можно на сайте конкурса.
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