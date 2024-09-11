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Правительство потратит почти миллион на памятник Ираклию II

Правительство потратит почти миллион на памятник Ираклию II

Sputnik Грузия

Памятник будет воздвигнут по эскизам грузинского художника и скульптора Мераба Мерабишвили 11.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-11T17:00+0400

2024-09-11T17:00+0400

2024-09-11T17:08+0400

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Правительство Грузии выделило 995 тысяч лари (369,1 тысячи долларов) на воздвижение памятника царю Ираклию II на Кахетинском шоссе, рядом со зданием МВД в Тбилиси. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Ираклий (Эрекле) II Теймуразович Багратиони (1720-1798) был царем Кахети (1744-1762), а затем – объединенного восточно-грузинского царства Картли-Кахети (1762-1798). Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Грузии, о выделении средств Министерству культуры из резервного фонда правительства уже обнародовано на сайте правительства. Согласно распоряжению, памятник воздвигнут по эскизам грузинского художника и скульптора Мераба Мерабишвили, и он будет представлять собой архитектурно-художественную композицию. Известными работами Мерабишвили являются памятник Александру Грибоедову в Тбилиси, конный памятник генералу Петре Багратиони в Тбилиси, конный памятник Эрекле II в Телави (Кахети), памятник Шота Руставели в Будапеште, памятник поэту Ило Мосашвили в Тбилиси и др. Он также является автором скульптур "Печаль" и "Прометей". С инициативой установить памятник грузинскому царю выступил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. По его словам, памятник будет установлен в парке рядом со зданием МВД Грузии. По словам главы правительства, долг грузин – отдать должное истории страны и всем героям, которые внесли особый вклад в Грузию и сохранение ее национальной и религиозной идентичности. Памятник Ираклию II станет четвертым памятником грузинскому царю в Тбилиси. На данный момент в столице уже есть памятники Вахтангу Горгасали, царю Парнавазу и Давиду Строителю. Страница истории Ираклия II грузинский народ полюбил уже смолоду и прозвал "Маленьким Кахи". Боевое крещение Ираклия состоялось в 1735 году в битве с дагестанскими абреками. Тогда ему было 15 лет. Целью Ираклия было объединение всех грузинских феодальных княжеств в единое государство, освобождение от ирано-турецкого владычества и усиление позиций Грузии в Закавказье. В 1783 году Ираклий II заключил Георгиевский трактат с Российской империей, силой которого Картли-Кахетинское царство присоединилось к России. Тем самым завершились почти трехвековые попытки кахетинских царей заключить союз с Россией. Он учредил регулярную грузинскую армию, занимался заселением пустующих районов Грузии, ограничил права феодалов нормами закона. Основал школы и семинарии в Тифлисе и Телави. Способствовал грузино-армянскому сближению. В 1790 году был инициатором заключения "Трактата Царей и Князей иверийских", который подписали сам Ираклий II, Соломон II, Григорий Дадиани и Симон Гуриели. Во время Крцанисской битвы, проигранной 5-тысячным грузинским войском 35 тысячам кызылбашей и иранцев, внуки силой увели 75-летнего Ираклия с поля боя. После нашествия Ага-Мухаммед хана крайне переживавший разорение своей страны Ираклий удалился в Телави, где и скончался 11 января 1798 года. Похоронен Ираклий II в Кафедральном патриаршем храме Светицховели во Мцхета. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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