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Сборная Грузии по футболу обыграла в гостях Албанию в Лиге наций
Сборная Грузии по футболу обыграла в гостях Албанию в Лиге наций
Sputnik Грузия
После двух туров сборная Грузии занимает первое место в группе с шестью очками 11.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-11T00:51+0400
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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Сборная Грузии по футболу благодаря единственному голу полузащитника Георгия Кочорашвили обыграла в гостях команду Албании в матче второго тура Лиги наций УЕФА - 0:1. Кочорашвили забил из-за пределов штрафной на 71-й минуте с подачи Отара Китеишвили. Под занавес второго тайма на 87-й минуте шанс отличиться был у вышедшего на замену вместо Хвичи Кварацхелия Зурико Давиташвили. Удар грузинского полузащитника отразил вратарь албанцев Томас Стракоша. Во параллельном матче группы 1 дивизиона B Чехия обыграла дома Украину - 3:2. Таким образом, после двух туров сборная Грузии занимает первое место в группе с шестью очками. На втором месте Албания, на третьем - Чехия. Замыкает группу В1 Украина, у которой пока ноль очков. Расписание предстоящих матчей сборной Грузии в Лиге наций: В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, отар китеишвили, зурико давиташвили, албания, чехия, украина, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа
спорт, новости, грузия, отар китеишвили, зурико давиташвили, албания, чехия, украина, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа
Сборная Грузии по футболу обыграла в гостях Албанию в Лиге наций
После двух туров сборная Грузии занимает первое место в группе с шестью очками
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Сборная Грузии по футболу благодаря единственному голу полузащитника Георгия Кочорашвили обыграла в гостях команду Албании в матче второго тура Лиги наций УЕФА - 0:1.
Кочорашвили забил из-за пределов штрафной на 71-й минуте с подачи Отара Китеишвили.
Под занавес второго тайма на 87-й минуте шанс отличиться был у вышедшего на замену вместо Хвичи Кварацхелия Зурико Давиташвили. Удар грузинского полузащитника отразил вратарь албанцев Томас Стракоша.
Во параллельном матче группы 1 дивизиона B Чехия обыграла дома Украину - 3:2.
Таким образом, после двух туров сборная Грузии занимает первое место в группе с шестью очками. На втором месте Албания, на третьем - Чехия. Замыкает группу В1 Украина, у которой пока ноль очков.
Расписание предстоящих матчей сборной Грузии в Лиге наций:
11 октября, Украина–Грузия
14 октября, Грузия–Албания
16 ноября, Грузия–Украина
В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года.