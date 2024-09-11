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Сборная Грузии по футболу обыграла в гостях Албанию в Лиге наций

Сборная Грузии по футболу обыграла в гостях Албанию в Лиге наций

Sputnik Грузия

После двух туров сборная Грузии занимает первое место в группе с шестью очками 11.09.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Сборная Грузии по футболу благодаря единственному голу полузащитника Георгия Кочорашвили обыграла в гостях команду Албании в матче второго тура Лиги наций УЕФА - 0:1. Кочорашвили забил из-за пределов штрафной на 71-й минуте с подачи Отара Китеишвили. Под занавес второго тайма на 87-й минуте шанс отличиться был у вышедшего на замену вместо Хвичи Кварацхелия Зурико Давиташвили. Удар грузинского полузащитника отразил вратарь албанцев Томас Стракоша. Во параллельном матче группы 1 дивизиона B Чехия обыграла дома Украину - 3:2. Таким образом, после двух туров сборная Грузии занимает первое место в группе с шестью очками. На втором месте Албания, на третьем - Чехия. Замыкает группу В1 Украина, у которой пока ноль очков. Расписание предстоящих матчей сборной Грузии в Лиге наций: В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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