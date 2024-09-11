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Сборная Грузии по футболу возглавила турнирную таблицу в Лиге наций

Сборная Грузии по футболу возглавила турнирную таблицу в Лиге наций

Sputnik Грузия

Есть вторая победа!!! Сборная Грузии в упорной борьбе обыгрывает сборную Албании и единолично возглавляет свою группу в Лиге наций УЕФА! 11.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-11T10:52+0400

2024-09-11T10:52+0400

2024-09-11T10:52+0400

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На стадионе "Эйр Албания Арена" встречались сборные Албании и Грузии, обе команды после 1 тура имели в своем активе по 3 набранных очка. Матч на правах хозяев поля активнее начали албанцы, правда результата из этого преимущества не удалось извлечь. Грузины переломили ход игры ближе к середине тайма и забрали мяч под свой контроль. Но по-настоящему опасных моментов в первой половине встречи болельщики так и не увидели. А вот линия нападения в этот день была не так полезна в том, что и Кварацхелия, и Микаутадзе пытались цепляться за мячи и наносить дальние удары, эффективности от них, к сожалению, было не так много, видимо, все силы оставили в игре против сборной Чехии. Хвича вообще первый отправился на замену, вместо него вышел Зурико Давиташвили. А решил исход поединка, как это и бывает в таких упорных, вязких матчах, один единственный гол, но зато какой! Албанцы пытались отыграться, создавали давление, забрасывали мяч в штрафную, но доставить настоящей угрозы Георгию Мамардашвили так и не смогли. Наоборот, грузинские футболисты должны были удваивать преимущество, Зурико Давиташвили вышел один на один с вратарем, но не сумел переиграть Томаша Стракошу. В итоге сборная Грузии одерживает вторую победу подряд, пусть не такую красочную, как в матче против чехов, но не менее важную! Хочется пожелать сборной Грузии продолжать радовать своих болельщиков, продолжать возвращать в страну веру в грузинский футбол! Следующий матч сборная Грузии проведет 11 октября против сборной Украины. Ждем захватывающее противостояние. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, албания, чехия, украина, зурико давиташвили, георгий мамардашвили, вилли саньоль, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа