https://sputnik-georgia.ru/20240911/sbornaya-gruzii-po-futbolu-vozglavila-turnirnuyu-tablitsu-v-lige-natsiy-289841485.html
Сборная Грузии по футболу возглавила турнирную таблицу в Лиге наций
Сборная Грузии по футболу возглавила турнирную таблицу в Лиге наций
Sputnik Грузия
Есть вторая победа!!! Сборная Грузии в упорной борьбе обыгрывает сборную Албании и единолично возглавляет свою группу в Лиге наций УЕФА! 11.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-11T10:52+0400
2024-09-11T10:52+0400
2024-09-11T10:52+0400
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На стадионе "Эйр Албания Арена" встречались сборные Албании и Грузии, обе команды после 1 тура имели в своем активе по 3 набранных очка. Матч на правах хозяев поля активнее начали албанцы, правда результата из этого преимущества не удалось извлечь. Грузины переломили ход игры ближе к середине тайма и забрали мяч под свой контроль. Но по-настоящему опасных моментов в первой половине встречи болельщики так и не увидели. А вот линия нападения в этот день была не так полезна в том, что и Кварацхелия, и Микаутадзе пытались цепляться за мячи и наносить дальние удары, эффективности от них, к сожалению, было не так много, видимо, все силы оставили в игре против сборной Чехии. Хвича вообще первый отправился на замену, вместо него вышел Зурико Давиташвили. А решил исход поединка, как это и бывает в таких упорных, вязких матчах, один единственный гол, но зато какой! Албанцы пытались отыграться, создавали давление, забрасывали мяч в штрафную, но доставить настоящей угрозы Георгию Мамардашвили так и не смогли. Наоборот, грузинские футболисты должны были удваивать преимущество, Зурико Давиташвили вышел один на один с вратарем, но не сумел переиграть Томаша Стракошу. В итоге сборная Грузии одерживает вторую победу подряд, пусть не такую красочную, как в матче против чехов, но не менее важную! Хочется пожелать сборной Грузии продолжать радовать своих болельщиков, продолжать возвращать в страну веру в грузинский футбол! Следующий матч сборная Грузии проведет 11 октября против сборной Украины. Ждем захватывающее противостояние. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, албания, чехия, украина, зурико давиташвили, георгий мамардашвили, вилли саньоль, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа
спорт, грузия, новости, албания, чехия, украина, зурико давиташвили, георгий мамардашвили, вилли саньоль, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа
Сборная Грузии по футболу возглавила турнирную таблицу в Лиге наций
Есть вторая победа!!! Сборная Грузии в упорной борьбе обыгрывает сборную Албании и единолично возглавляет свою группу в Лиге наций УЕФА!
На стадионе "Эйр Албания Арена" встречались сборные Албании и Грузии, обе команды после 1 тура имели в своем активе по 3 набранных очка.
Матч на правах хозяев поля активнее начали албанцы, правда результата из этого преимущества не удалось извлечь.
Грузины переломили ход игры ближе к середине тайма и забрали мяч под свой контроль. Но по-настоящему опасных моментов в первой половине встречи болельщики так и не увидели.
В очередной раз хочется отметить линию полузащиты грузинской сборной. Трио (Кочорашвили, Китеишвили, Чакветадзе) выполняет огромный объем работы, дирижирует переходами в атаку и при этом успевает подчищать в обороне.
А вот линия нападения в этот день была не так полезна в том, что и Кварацхелия, и Микаутадзе пытались цепляться за мячи и наносить дальние удары, эффективности от них, к сожалению, было не так много, видимо, все силы оставили в игре против сборной Чехии. Хвича вообще первый отправился на замену, вместо него вышел Зурико Давиташвили.
А решил исход поединка, как это и бывает в таких упорных, вязких матчах, один единственный гол, но зато какой!
На 71 минуте Гиорги Кочорашвили сотворил шедевр, вблизи штрафной подобрал мяч, убрал его под правую ногу и "выстрелил" под перекладину, без шансов для вратаря. Браво! Шикарный гол! Сборная Грузии вышла вперед! 0:1.
Албанцы пытались отыграться, создавали давление, забрасывали мяч в штрафную, но доставить настоящей угрозы Георгию Мамардашвили так и не смогли. Наоборот, грузинские футболисты должны были удваивать преимущество, Зурико Давиташвили вышел один на один с вратарем, но не сумел переиграть Томаша Стракошу.
В итоге сборная Грузии одерживает вторую победу подряд, пусть не такую красочную, как в матче против чехов, но не менее важную!
Вилли Саньоль и весь тренерский штаб проделали колоссальную работу, на команду действительно приятно смотреть, у футболистов есть четкое понимание, что "мы можем, у нас получится", а это дорогого стоит.
Вилли Саньоль и весь тренерский штаб проделали колоссальную работу, на команду действительно приятно смотреть, у футболистов есть четкое понимание, что "мы можем, у нас получится" -а это дорогого стоит.
Хочется пожелать сборной Грузии продолжать радовать своих болельщиков, продолжать возвращать в страну веру в грузинский футбол!
Следующий матч сборная Грузии проведет 11 октября против сборной Украины. Ждем захватывающее противостояние.