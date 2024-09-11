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Вклады в банках Грузии выросли за месяц

Вклады в банках Грузии выросли за месяц

Sputnik Грузия

По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 августа текущего года составил 51,5% 11.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-11T11:48+0400

2024-09-11T11:48+0400

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Объем депозитов в банковском секторе на 1 августа 2024 года составил 55,66 миллиарда лари, что на 825,97 миллиона лари, или на 1,51%, больше, чем на начало июля 2024 года, говорится в материалах Национального банка Грузии.Согласно отчету, в августе по сравнению с предыдущим месяцем срочные вклады выросли на 213,61 миллиона лари, или 0,89%, а вклады до востребования выросли на 612,36 миллиона лари, или 1,98%.По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 августа текущего года составил 51,5% и на 0,56 процентного пункта больше по сравнению с ситуацией на 1 июля 2024 года.Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в мае составила 6,96%, в том числе 9,13% – по депозитам в национальной валюте, 2,33% – по депозитам в иностранной валюте.На конец мая в Грузии работало 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Обменный курс лари к доллару составляет 2,7 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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