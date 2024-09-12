https://sputnik-georgia.ru/20240912/arveladze-otkazalsya-ot-vysokoy-dolzhnosti-v-turetskom-trabzonspore-289866847.html

Арвеладзе отказался от высокой должности в турецком "Трабзонспоре"

Арвеладзе отказался от высокой должности в турецком "Трабзонспоре"

Sputnik Грузия

Шота Арвеладзе начал свою тренерскую карьеру в качестве ассистента Луи ван Гала в нидерландском "Алкмааре" 12.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-12T20:35+0400

2024-09-12T20:35+0400

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ТБИЛИСИ, 12 сен – Sputnik. Лучший бомбардир сборной Грузии по футболу, грузинский тренер Шота Арвеладзе отказался от предложения турецкого футбольного клуба "Трабзонспор" стать его спортивным директором. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В турецких СМИ появилась информация, согласно которой лучший бомбардир сборной Грузии за всю ее историю Шота Арвеладзе возвращается в "Трабзонспор", где играл в 1993-1997 годах и работал главным тренером в 2015 году. По словам грузинского тренера, он не представляет себя в этом амплуа и договариваться о трансферах не для него. Шота Арвеладзе начал свою тренерскую карьеру в качестве ассистента Луи ван Гала в нидерландском "Алкмааре" (2008-2010), а затем самостоятельно тренировал турецкие "Кайзер" (2010-2012), "Касымпаша" (2012-2012) и "Трабзон" (2015). В 2016-2017 годах он работал в тель-авивском "Маккаби", в 2017-2020 годах – в ташкентском "Пахтакоре", а в 2022 году тренировал английский "Халл Сити". По решению федерации футбола Грузии за Арвеладзе в национальной команде страны навечно закреплен 11 номер. За сборную Грузии он забил 26 голов и провел 61 матч.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, шота арвеладзе, футбол