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Экономика Грузии растет, несмотря на множество вызовов – эксперт
Экономика Грузии растет, несмотря на множество вызовов – эксперт
Sputnik Грузия
Высокие темпы экономического роста обусловлены правильным планированием использования потенциала страны и свободной бизнес-средой, утверждает Чихелидзе 12.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-12T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Грузия имеет сильную экономику, которая продолжает расти, несмотря на многочисленные внутренние и внешние вызовы, и создает уникальный опыт для мира, заявил эксперт Давид Чихелидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Чихелидзе прокомментировал доклад Всемирного банка "Показатели глобального благополучия", согласно которому в 2024 году Грузия займет второе место в мире с пятилетним ростом реальной экономики на душу населения и окажется на первой позиции в Восточном полушарии. Эксперт отметил, что экономического роста не было бы, если не было бы в стране мира. По его словам, именно мир принес Грузии благополучие, которое отразилось в конкретных цифрах. По его словам, столь высокие темпы экономического роста Грузии обусловлены, прежде всего, правильным планированием использования потенциала страны, свободной бизнес-средой, доступностью различных деловых и экономических услуг, низкими налогами и т.д. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%. По данным статистики, реальный экономический рост в Грузии в июле 2024 года составил 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-июле 2024 года составил 9,7%. Оценка Всемирного банка По мнению Всемирного банка, Грузия демонстрирует исключительное лидерство в прогнозировании на протяжении трех лет подряд, улучшив реальный показатель экономики на душу населения по сравнению с периодом до пандемии, окончательно развеяв ложное мнение о том, что высокий экономический рост Грузии должен быть вызван эффектом серьезного спада в ее экономике во время пандемии. Согласно данным Всемирного банка, в 2024 году при 5-летнем прогрессе размера реальной экономики на душу населения (рост по сравнению с 2019 годом) Грузия на втором месте в мире и первом в Восточном полушарии. За этот пятилетний период реальный сектор экономики Грузии на душу населения вырастет на 30,3%. Кроме того, в 2025 году при шестилетнем росте реальной экономики на душу населения Грузия займет второе место в мире и окажется на первой позиции в Восточном полушарии мира. За указанный период этот показатель благосостояния в стране улучшится на 37%. А в 2026 году при семилетнем улучшении размера реальной экономики на душу населения, Грузия выйдет на второе место в мире и станет первым в Восточном полушарии. За эти семь лет страна сможет увеличить реальную экономику на душу населения более чем на 44%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, украина, всемирный банк
грузия, экономика, новости, украина, всемирный банк
Экономика Грузии растет, несмотря на множество вызовов – эксперт
Высокие темпы экономического роста обусловлены правильным планированием использования потенциала страны и свободной бизнес-средой, утверждает Чихелидзе
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Грузия имеет сильную экономику, которая продолжает расти, несмотря на многочисленные внутренние и внешние вызовы, и создает уникальный опыт для мира, заявил эксперт Давид Чихелидзе.
Чихелидзе прокомментировал доклад Всемирного банка "Показатели глобального благополучия", согласно которому в 2024 году Грузия займет второе место в мире с пятилетним ростом реальной экономики на душу населения и окажется на первой позиции в Восточном полушарии.
"Экономический рост Грузии был бы гораздо выше и резче, если бы не революционные страсти оппозиции, которая пытается находиться в турбулентной зоне страны, что, безусловно, наносит значительный ущерб нашей экономике. Фактически подтверждено, что Грузия имеет сильную экономику, которая продолжает расти, несмотря на многочисленные внутренние и внешние вызовы, и создает уникальный опыт для мира", - написал Чихелидзе в соцсети.
Эксперт отметил, что экономического роста не было бы, если не было бы в стране мира. По его словам, именно мир принес Грузии благополучие, которое отразилось в конкретных цифрах.
"Где Украина? Это не риторический вопрос, Украина – хороший пример того, чего избежала наша страна и что несет война. Грузия – мировой лидер, развивается как страна, растет экономика, бюджет, зарплаты, пенсии. При этом снижается безработица, развивается инфраструктура и т. д. Что происходит в Украине в это время?", - отметил эксперт.
По его словам, столь высокие темпы экономического роста Грузии обусловлены, прежде всего, правильным планированием использования потенциала страны, свободной бизнес-средой, доступностью различных деловых и экономических услуг, низкими налогами и т.д.
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%.
По данным статистики, реальный экономический рост в Грузии в июле 2024 года составил 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-июле 2024 года составил 9,7%.
По мнению Всемирного банка, Грузия демонстрирует исключительное лидерство в прогнозировании на протяжении трех лет подряд, улучшив реальный показатель экономики на душу населения по сравнению с периодом до пандемии, окончательно развеяв ложное мнение о том, что высокий экономический рост Грузии должен быть вызван эффектом серьезного спада в ее экономике во время пандемии.
Согласно данным Всемирного банка, в 2024 году при 5-летнем прогрессе размера реальной экономики на душу населения (рост по сравнению с 2019 годом) Грузия на втором месте в мире и первом в Восточном полушарии. За этот пятилетний период реальный сектор экономики Грузии на душу населения вырастет на 30,3%.
Кроме того, в 2025 году при шестилетнем росте реальной экономики на душу населения Грузия займет второе место в мире и окажется на первой позиции в Восточном полушарии мира. За указанный период этот показатель благосостояния в стране улучшится на 37%.
А в 2026 году при семилетнем улучшении размера реальной экономики на душу населения, Грузия выйдет на второе место в мире и станет первым в Восточном полушарии. За эти семь лет страна сможет увеличить реальную экономику на душу населения более чем на 44%.