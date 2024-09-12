https://sputnik-georgia.ru/20240912/ekonomika-gruzii-rastet-nesmotrya-na-mnozhestvo-vyzovov--ekspert-289852353.html

Экономика Грузии растет, несмотря на множество вызовов – эксперт

Экономика Грузии растет, несмотря на множество вызовов – эксперт

Sputnik Грузия

Высокие темпы экономического роста обусловлены правильным планированием использования потенциала страны и свободной бизнес-средой, утверждает Чихелидзе 12.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-12T09:01+0400

2024-09-12T09:01+0400

2024-09-12T09:01+0400

грузия

экономика

новости

украина

всемирный банк

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/0b/289852155_0:57:854:537_1920x0_80_0_0_29ccb1544663ae335dd2861b08b378d3.jpg

ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Грузия имеет сильную экономику, которая продолжает расти, несмотря на многочисленные внутренние и внешние вызовы, и создает уникальный опыт для мира, заявил эксперт Давид Чихелидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Чихелидзе прокомментировал доклад Всемирного банка "Показатели глобального благополучия", согласно которому в 2024 году Грузия займет второе место в мире с пятилетним ростом реальной экономики на душу населения и окажется на первой позиции в Восточном полушарии. Эксперт отметил, что экономического роста не было бы, если не было бы в стране мира. По его словам, именно мир принес Грузии благополучие, которое отразилось в конкретных цифрах. По его словам, столь высокие темпы экономического роста Грузии обусловлены, прежде всего, правильным планированием использования потенциала страны, свободной бизнес-средой, доступностью различных деловых и экономических услуг, низкими налогами и т.д. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%. По данным статистики, реальный экономический рост в Грузии в июле 2024 года составил 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-июле 2024 года составил 9,7%. Оценка Всемирного банка По мнению Всемирного банка, Грузия демонстрирует исключительное лидерство в прогнозировании на протяжении трех лет подряд, улучшив реальный показатель экономики на душу населения по сравнению с периодом до пандемии, окончательно развеяв ложное мнение о том, что высокий экономический рост Грузии должен быть вызван эффектом серьезного спада в ее экономике во время пандемии. Согласно данным Всемирного банка, в 2024 году при 5-летнем прогрессе размера реальной экономики на душу населения (рост по сравнению с 2019 годом) Грузия на втором месте в мире и первом в Восточном полушарии. За этот пятилетний период реальный сектор экономики Грузии на душу населения вырастет на 30,3%. Кроме того, в 2025 году при шестилетнем росте реальной экономики на душу населения Грузия займет второе место в мире и окажется на первой позиции в Восточном полушарии мира. За указанный период этот показатель благосостояния в стране улучшится на 37%. А в 2026 году при семилетнем улучшении размера реальной экономики на душу населения, Грузия выйдет на второе место в мире и станет первым в Восточном полушарии. За эти семь лет страна сможет увеличить реальную экономику на душу населения более чем на 44%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, украина, всемирный банк