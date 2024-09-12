https://sputnik-georgia.ru/20240912/kurs-lari-na-chetverg--26970-gel-289855267.html

Курс лари на четверг – 2,6970 GEL/$

Курс лари на четверг – 2,6970 GEL/$

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0.0011 лари по отношению к доллару 12.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-12T09:48+0400

2024-09-12T09:48+0400

2024-09-12T09:48+0400

экономика

грузия

лари

доллар

курс лари к доллару на сегодня в грузии

национальный банк грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/19/288087267_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dd42506d3c6961463107ed280512c13f.jpg

ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 12 сентября в размере 2,6970 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0.0011 лари по отношению к доллару.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, лари, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии, национальный банк грузии