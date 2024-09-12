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Паралимпийцам устроили праздничный прием в Тбилиси и сообщили о наградах

Паралимпийцам устроили праздничный прием в Тбилиси и сообщили о наградах

Sputnik Грузия

Параспортсмены заработали рекордное для Грузии количество медалей на Паралимпиаде в Париже 12.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-12T19:42+0400

2024-09-12T19:42+0400

2024-09-12T19:51+0400

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каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Грузинские паралимпийцы, которые не получили медали на Паралимпийских играх в Париже, получат награду в 50 тысяч лари, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на праздничном приеме в Тбилиси. Паралимпиада-2024 прошла в Париже с 28 августа по 8 сентября. В составе сборной Грузии выступили 14 параспортсменов в шести видах спорта. Они заработали рекордное для страны количество медалей: одно золото, четыре серебра и четыре бронзы. Что касается заработавших медали паралимпийцев, они так же, как и олимпийцы, представлены к высшим государственным наградам. "Решение о представлении к орденам уже принято и эти ордена, высшие награды будут переданы вам завтра, с чем заранее хочу вас поздравить", – заявил Кобахидзе.Он также поблагодарил президента Паралимпийского комитета Грузии, депутата от правящей партии "Грузинская мечта" Рати Ионатамишвили за особые усилия."Он вложил все сердце и душу в развитие параспорта, и спасибо ему за проделанную работу", – сказал премьер Грузии. Глава правительства также поблагодарил все соответствующие спортивные федерации, министерство культуры и спорта во главе с Теей Цулукиани и каждого члена национальной паралимпийской команды, включая тренеров, врачей и технический персонал. "Благодаря нашим атлетам на Паралимпиаде Грузия достигла великолепного результата – мы вышли на 51 место из 180 стран. Спортсмены заработали для Грузии рекордное количество медалей", – сказал в свою очередь председатель парламента Шалва Папуашвили.По его словам, паралимпийцы своим трудом, способностью бороться и сильному духу доказали, что нет ничего невозможного. "Вы прославили страну и стали источников вдохновения для многих людей в нашей стране и за ее пределами", – заявил Папуашвили на праздничном приеме. Дальнейшую поддержку со стороны властей паралимпийцам, будь то создание новой инфраструктуры или поощрение, пообещал мэр Тбилиси, один из лидеров "Грузинской мечты" Каха Каладзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, спорт, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, париж, олимпиада-2024 в париже, каха каладзе