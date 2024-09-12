https://sputnik-georgia.ru/20240912/putin-rossiya-i-kitay-soobscha-otstaivayut-printsipy-spravedlivogo-miroporyadka-289865651.html
Путин: Россия и Китай сообща отстаивают принципы справедливого миропорядка
Путин: Россия и Китай сообща отстаивают принципы справедливого миропорядка
Sputnik Грузия
Президент России сказал главе МИД Китая, что ждет Си Цзиньпина на саммите БРИКС 12.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-12T16:45+0400
2024-09-12T16:45+0400
2024-09-12T16:45+0400
россия
в мире
новости
китай
владимир путин
ван и
си цзиньпин
брикс
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/0c/289865470_0:155:3087:1891_1920x0_80_0_0_3518e33e6b42b507914bb97fa0813303.jpg
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Россия и Китай сообща отстаивают принципы справедливого демократического миропорядка, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И в Санкт-Петербурге.По его словам, такой же подход поддерживают единомышленники из числа стран Глобального Юга, мирового большинства.Путин отметил, что отношения между Россией и Китаем развиваются по всем направлениям. Речь идет как о координации работы на международной арене, так и об экономическом, культурном, гуманитарном сотрудничестве.При этом президент России напомнил, что ждет Си Цзиньпина на саммите БРИКС и попросил передать ему наилучшие пожелания."Позвольте еще раз передать вам теплый привет и пожелания от вашего друга Си Цзиньпина", — сказал в свою очередь глава МИД Китая.Он подтвердил, что лидер КНР с удовольствием примет приглашение на саммит для дальнейшего углубленного разговора по стратегическим вопросам.Переговоры президента России с Ван И прошли в Константиновском дворце в рамках встречи высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
китай
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/0c/289865470_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_741d9b03e8f38cba2933af80e7020b2b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, в мире, новости, китай, владимир путин, ван и, си цзиньпин, брикс
россия, в мире, новости, китай, владимир путин, ван и, си цзиньпин, брикс
Путин: Россия и Китай сообща отстаивают принципы справедливого миропорядка
Президент России сказал главе МИД Китая, что ждет Си Цзиньпина на саммите БРИКС
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Россия и Китай сообща отстаивают принципы справедливого демократического миропорядка, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И в Санкт-Петербурге.
"Россия и Китай сообща отстаивают принципы справедливого демократического миропорядка, основанного на международном праве, суверенитете, равенстве", - цитирует Путина РИА Новости.
По его словам, такой же подход поддерживают единомышленники из числа стран Глобального Юга, мирового большинства.
Путин отметил, что отношения между Россией и Китаем развиваются по всем направлениям. Речь идет как о координации работы на международной арене, так и об экономическом, культурном, гуманитарном сотрудничестве.
При этом президент России напомнил, что ждет Си Цзиньпина на саммите БРИКС и попросил передать ему наилучшие пожелания.
"Позвольте еще раз передать вам теплый привет и пожелания от вашего друга Си Цзиньпина", — сказал в свою очередь глава МИД Китая.
Он подтвердил, что лидер КНР с удовольствием примет приглашение на саммит для дальнейшего углубленного разговора по стратегическим вопросам.
Переговоры президента России с Ван И прошли в Константиновском дворце в рамках встречи высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.