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Путин: Россия и Китай сообща отстаивают принципы справедливого миропорядка

Путин: Россия и Китай сообща отстаивают принципы справедливого миропорядка

Sputnik Грузия

Президент России сказал главе МИД Китая, что ждет Си Цзиньпина на саммите БРИКС 12.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-12T16:45+0400

2024-09-12T16:45+0400

2024-09-12T16:45+0400

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Россия и Китай сообща отстаивают принципы справедливого демократического миропорядка, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И в Санкт-Петербурге.По его словам, такой же подход поддерживают единомышленники из числа стран Глобального Юга, мирового большинства.Путин отметил, что отношения между Россией и Китаем развиваются по всем направлениям. Речь идет как о координации работы на международной арене, так и об экономическом, культурном, гуманитарном сотрудничестве.При этом президент России напомнил, что ждет Си Цзиньпина на саммите БРИКС и попросил передать ему наилучшие пожелания."Позвольте еще раз передать вам теплый привет и пожелания от вашего друга Си Цзиньпина", — сказал в свою очередь глава МИД Китая.Он подтвердил, что лидер КНР с удовольствием примет приглашение на саммит для дальнейшего углубленного разговора по стратегическим вопросам.Переговоры президента России с Ван И прошли в Константиновском дворце в рамках встречи высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, новости, китай, владимир путин, ван и, си цзиньпин, брикс