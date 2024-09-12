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Репетиция выборов в Грузии – проголосовали более 120 тыс. человек

Репетиция выборов в Грузии – проголосовали более 120 тыс. человек

Sputnik Грузия

На парламентских выборах 26 октября голосовать с использованием современных технологий смогут почти 90% избирателей 12.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-12T18:49+0400

2024-09-12T18:49+0400

2024-09-12T19:12+0400

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Около 123 тысяч избирателей в Грузии в преддверии парламентских выборов приняли участие в имитированном голосовании с использованием электронных технологий, говорится в сообщении ЦИК. Репетиция парламентских выборов прошла 11 сентября на 598 избирательных участках в масштабах Грузии, в том числе в местностях, компактно населенных этническими меньшинствами. В голосовании мог участвовать любой избиратель.Избиратели лично ознакомились с работой аппаратов верификации (регистрации) и подсчета голосов. Им показали как надо отмечать желаемую партию в бюллетене (в новых бюллетенях нужно ставить не галочку, как прежде, а закрашивать кружочек), как помещать его в конверт с соблюдением принципа тайного голосования, а далее в считывающий аппарат.Сотрудники ЦИК все детально объяснили и ответили на интересующие избирателей вопросы. Имитированное голосование прошло в рамках масштабной кампании ЦИК по информированию избирателей о новшествах, которая к этому времени охватила более 600 тысяч человек.На парламентских выборах 26 октября голосовать с использованием современных технологий смогут почти 90% избирателей. Парламентские выборы впервые пройдут в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий. В парламент пройдут партии, набравшие не менее 5% голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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