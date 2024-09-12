https://sputnik-georgia.ru/20240912/skolko-kvartir-prodano-v-tbilisi--dannye-za-avgust-289861424.html

Сколько квартир продано в Тбилиси – данные за август

Сколько квартир продано в Тбилиси – данные за август

Sputnik Грузия

Продажи новостроек выросли на 0,4%, а старых квартир – упали на 17% 12.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-12T16:00+0400

2024-09-12T16:00+0400

2024-09-12T16:00+0400

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недвижимость в тбилиси

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси в августе 2024 года сократился на 5% по сравнению с августом 2023 года – продано 3,2 тысячи квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 7% и составил 230 млн долларов. Кроме того, продажи новостроек выросли на 0,4%, а старых квартир – упали на 17%. В новостройках в столице Грузии в прошлом месяце средневзвешенная цена квартир в спальных районах выросла на 8%, в центре – на 7%, а рядом с центром – на 4%. В случае со старыми квартирами, их стоимость выросла на 10% в спальных районах, на 9% – в центре, а рядом с центром – сократилась на 2%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, тбилиси, недвижимость, недвижимость в тбилиси