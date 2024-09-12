https://sputnik-georgia.ru/20240912/srazu-dva-zarubezhnykh-predstavitelstva-otkroyutsya-v-tbilisi--289854578.html

Сразу два зарубежных представительства откроются в Тбилиси

Сразу два зарубежных представительства откроются в Тбилиси

Sputnik Грузия

В обоих случаях правительство дало согласие на открытие консульства, которое возглавит почетный консул 12.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-12T10:51+0400

2024-09-12T10:51+0400

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ТБИЛИСИ, 12 сен – Sputnik. Премьер-министр Грузии подписал распоряжения об открытии в Тбилиси двух консульств – Багам и Ганы. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Как говорится в документах, в обоих случаях правительство Грузии дало согласие на открытие консульства, которое возглавит почетный консул. С Ганой дипломатические отношения были установлены 4 декабря 1992 года, однако диппредставительств у стран нет до сегодняшнего дня, несмотря на активные торговые отношения между странами. Торговый оборот между странами за семь месяцев 2024 года составил 2,7 миллиона долларов, при этом основную долю в торговле составляет экспорт. Что касается дипломатических отношений с Багамами, то они были установлены 13 мая 2013 года. Торговый оборот между странами в период с января по июль 2024 года составил 2,7 тысячи долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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