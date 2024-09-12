https://sputnik-georgia.ru/20240912/turtsiya-ekstradirovala-v-gruziyu-obvinyaemogo-v-ubiystve-biznesmena-289870230.html

Турция экстрадировала в Грузию обвиняемого в убийстве бизнесмена 9 лет назад

Турция экстрадировала в Грузию обвиняемого в убийстве бизнесмена 9 лет назад

Sputnik Грузия

На подготовку заказного убийства в 2015 году понадобилось более двух месяцев 12.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-12T22:21+0400

2024-09-12T22:21+0400

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Турция экстрадировала в Грузию Фарида Гурбанова, обвиняемого в заказном убийству в Тбилиси бизнесмена Бесариона Хардзиани, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.Гурбанов находился в розыске по линии Интерпола с 28 апреля 2015 года. Следствие установило, что Гурбанов прибыл в Грузию для совершения убийства 13 января 2015 года с поддельным паспортом гражданина Украины на имя Александра Даметова. Он прилетел в Тбилисский международный аэропорт вместе с соучастником. Сразу по прибытии злоумышленники начали готовиться к преступлению. Для этого они на длительный срок арендовали квартиру на проспекте Пекина, а также приобрели мопед (скутер), на который не требовалась регистрация. Передвигались злоумышленники в мотоциклетном шлеме и двусторонней куртке.Они поочередно следили за передвижением Хардзиани, чтобы выбрать удобное для убийства время. Во время слежки были очень осторожны, систематически меняли одежду, пути и средства передвижения. Днем 28 марта 2015 года, когда Гурбанов увидел приближающегося к своему дому на улице Марабда Хардзиани, направился к нему и зашел вместе с ним в подъезд. Там он трижды выстрелил в Хардзиани из пистолета Макарова. Один из выстрелов был контрольным в голову. Хардзиани скончался на месте. Гурбанов и его сообщник в тот же день покинули Грузию через КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе. Все три судебные инстанции Грузии заочно признали Гурбанова виновным в умышленном заказном убийстве, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боевых материалов, незаконном пересечении границы Грузии и использовании фальшивого официального документа. Он приговорен к бессрочному заключению. Сообщник Гурбанова, иностранный гражданин, заочно приговорен к 19 годам тюрьмы за помощь в убийстве. Грузия объявила его в розыск по красному циркуляру.Между тем следствие по делу продолжается для установления заказчика убийства и других возможных соучастников. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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