https://sputnik-georgia.ru/20240912/turtsiya-ekstradirovala-v-gruziyu-obvinyaemogo-v-ubiystve-biznesmena-289870230.html
Турция экстрадировала в Грузию обвиняемого в убийстве бизнесмена 9 лет назад
Турция экстрадировала в Грузию обвиняемого в убийстве бизнесмена 9 лет назад
Sputnik Грузия
На подготовку заказного убийства в 2015 году понадобилось более двух месяцев 12.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-12T22:21+0400
2024-09-12T22:21+0400
2024-09-12T22:55+0400
новости
грузия
происшествия
турция
тбилиси
украина
интерпол
тбилисский международный аэропорт
генеральная прокуратура грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825170_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_1f7329e7b8d9bfd40549f012c3e7f449.jpg
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Турция экстрадировала в Грузию Фарида Гурбанова, обвиняемого в заказном убийству в Тбилиси бизнесмена Бесариона Хардзиани, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.Гурбанов находился в розыске по линии Интерпола с 28 апреля 2015 года. Следствие установило, что Гурбанов прибыл в Грузию для совершения убийства 13 января 2015 года с поддельным паспортом гражданина Украины на имя Александра Даметова. Он прилетел в Тбилисский международный аэропорт вместе с соучастником. Сразу по прибытии злоумышленники начали готовиться к преступлению. Для этого они на длительный срок арендовали квартиру на проспекте Пекина, а также приобрели мопед (скутер), на который не требовалась регистрация. Передвигались злоумышленники в мотоциклетном шлеме и двусторонней куртке.Они поочередно следили за передвижением Хардзиани, чтобы выбрать удобное для убийства время. Во время слежки были очень осторожны, систематически меняли одежду, пути и средства передвижения. Днем 28 марта 2015 года, когда Гурбанов увидел приближающегося к своему дому на улице Марабда Хардзиани, направился к нему и зашел вместе с ним в подъезд. Там он трижды выстрелил в Хардзиани из пистолета Макарова. Один из выстрелов был контрольным в голову. Хардзиани скончался на месте. Гурбанов и его сообщник в тот же день покинули Грузию через КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе. Все три судебные инстанции Грузии заочно признали Гурбанова виновным в умышленном заказном убийстве, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боевых материалов, незаконном пересечении границы Грузии и использовании фальшивого официального документа. Он приговорен к бессрочному заключению. Сообщник Гурбанова, иностранный гражданин, заочно приговорен к 19 годам тюрьмы за помощь в убийстве. Грузия объявила его в розыск по красному циркуляру.Между тем следствие по делу продолжается для установления заказчика убийства и других возможных соучастников. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
турция
тбилиси
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825170_226:0:2451:1669_1920x0_80_0_0_5c73595020d1f8927d1c673e0ccee89d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, происшествия, турция, тбилиси, украина, интерпол, тбилисский международный аэропорт, генеральная прокуратура грузии
новости, грузия, происшествия, турция, тбилиси, украина, интерпол, тбилисский международный аэропорт, генеральная прокуратура грузии
Турция экстрадировала в Грузию обвиняемого в убийстве бизнесмена 9 лет назад
22:21 12.09.2024 (обновлено: 22:55 12.09.2024)
На подготовку заказного убийства в 2015 году понадобилось более двух месяцев
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Турция экстрадировала в Грузию Фарида Гурбанова, обвиняемого в заказном убийству в Тбилиси бизнесмена Бесариона Хардзиани, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.
Гурбанов находился в розыске по линии Интерпола с 28 апреля 2015 года.
Следствие установило, что Гурбанов прибыл в Грузию для совершения убийства 13 января 2015 года с поддельным паспортом гражданина Украины на имя Александра Даметова. Он прилетел в Тбилисский международный аэропорт вместе с соучастником.
Сразу по прибытии злоумышленники начали готовиться к преступлению. Для этого они на длительный срок арендовали квартиру на проспекте Пекина, а также приобрели мопед (скутер), на который не требовалась регистрация.
Передвигались злоумышленники в мотоциклетном шлеме и двусторонней куртке.
Они поочередно следили за передвижением Хардзиани, чтобы выбрать удобное для убийства время. Во время слежки были очень осторожны, систематически меняли одежду, пути и средства передвижения.
Днем 28 марта 2015 года, когда Гурбанов увидел приближающегося к своему дому на улице Марабда Хардзиани, направился к нему и зашел вместе с ним в подъезд. Там он трижды выстрелил в Хардзиани из пистолета Макарова. Один из выстрелов был контрольным в голову.
Хардзиани скончался на месте.
Гурбанов и его сообщник в тот же день покинули Грузию через КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе.
Все три судебные инстанции Грузии заочно признали Гурбанова виновным в умышленном заказном убийстве, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боевых материалов, незаконном пересечении границы Грузии и использовании фальшивого официального документа. Он приговорен к бессрочному заключению.
Сообщник Гурбанова, иностранный гражданин, заочно приговорен к 19 годам тюрьмы за помощь в убийстве. Грузия объявила его в розыск по красному циркуляру.
Между тем следствие по делу продолжается для установления заказчика убийства и других возможных соучастников.