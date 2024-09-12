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Убийцу молодой девушки в Тбилиси приговорили к высшей мере наказания

Убийцу молодой девушки в Тбилиси приговорили к высшей мере наказания

Sputnik Грузия

Обвиняемый нанес своей возлюбленной 59 ножевых ранений, 10 из которых были смертельными 12.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-12T21:40+0400

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил к высшей мере наказания в Грузии – бессрочному заключению – Отара Цинделиани за жестокое убийство 21-летней Кетеван Джавахишвили в окраинном районе Тбилиси – Лило, сообщает Генпрокуратура Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>> Тело Кетеван Джавахишвили с множественными ранениями нашел ее отец в канаве рядом с ее домом 28 февраля 2024 года. Спустя 20 часов после убийства ее возлюбленный, 21-летний Отар Цинделиани пришел в полицию с повинной, после того как ему не удалось покинуть страну и скрыться. Цинделиани – сын крестного девушки.По данным прокуратуры, Цинделиани был признан виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенном по гендерному признаку с особой жестокостью.По данным прокуратуры, Цинделиани был признан виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенном по гендерному признаку с особой жестокостью.Своего приговора он ждал в тюрьме по решению суда, так как была опасность, что он скроется и уедет к матери, которая проживала в Испании. Обстоятельства, подтверждающие жестокость и совершение преступления по гендерному признаку, постепенно выясняли в ходе судебных заседаний. Отношения убийцы и жертвы Цинделиани считал Кети Джавахишвили своей собственностью. На суде выяснилось, что обвиняемый не раз угрожал девушке до убийства, контролировал каждый ее шаг, требовал достать денег и даже тушил об нее сигарету. По словам прокурора Левана Вепхвадзе, такое отношение к Джавахишвили со стороны Цинделиани подтвердилось и в день убийства. Обвиняемый приехал из региона Сванети 28 февраля и в течение всего дня писал Джавахишвили, что хочет с ней встретиться.Следствием установлено, что Цинделиани удалось уговорить Джавахишвили, и в 02:30 она вышла из дома, чтобы встретиться с ним в глубине у лесопилки. "Суд считает, что у Отара Цинделиани было такое отношение к Кетеван Джавахишвили, что убийство было совершено по гендерному признаку, он даже запрещал ей общаться с членами семьи", – сказал судья Георгий Гелашвили. Как убивали девушку Прокурор раскрыл подробности дня смерти 21-летней девушки. Цинделиани зарезал девушку, нанеся ей множественные удары ножом, ушел домой, помылся и выбросил окровавленную одежду. "Совершено тяжелейшее преступление... Он убил мучительно человека, мы не можем знать, в каком состоянии находилась Джавахишвили, когда ей нанесли 59 ранений, а он ее с такими ранениями оставил и ушел", – сказал Вепхвадзе. Адвокат Цинделиани, Гела Ткешелашвили, на суде пытался представить действия обвиняемого как обычное убийство. Однако судья отметил, что жестокость доказуема. "Число ранений не может быть оценено, что убийство действительно совершено с жестокостью, но мы опросили эксперта, который точно подтвердил, что все ранения, полученные Кетеван Джавахишвили, были прижизненными. Суд посчитал, что обвинение подтвердило этим убийство, совершенное с особой жестокостью", – сказал судья Георгий Гелашвили. Последнее решающее слово На суде адвокаты задержанного пытались признать Цинделиани невменяемым из-за употребления наркотиков. Как утверждал Ткешелашвили, его подзащитный – наркоман с 14 лет и у него поражено полушарие мозга. Однако судебно-медицинская экспертиза заключила, что на момент совершения преступления Отар Цинделиани был полностью вменяемым и осознавал, что делает. Сам Цинделиани был немногословен на суде. По словам судьи Георгия Гелашвили, именно слова обвиняемого стали основанием для такого жесткого приговора. "Что касается вида наказания, завершающим моментом было последнее слово обвиняемого, в котором суд не услышал чистосердечного признания и сожаления, на чем мог основываться суд", – сказал Гелашвили. Суд посчитал, что бессрочное заключение – единственная мера, которая отвечает цели наказания, чтобы была восстановлена справедливость, отметил судья.Сколько Цинделиани проведет в тюрьме?Бессрочное заключение предполагает пожизненное пребывание заключенного в тюрьме. Если же осужденный фактически отбыл двадцать лет лишения свободы и успешно прошел утвержденную министром юстиции Грузии программу подготовки к освобождению лиц, осужденных к бессрочному лишению свободы, суд правомочен условно освободить его от дальнейшего отбывания наказания с испытательным сроком. Суд принимает решение на основании итогового отчета по программе подготовки к освобождению лиц, осужденных к бессрочному лишению свободы, с учетом характера преступления, поведения осужденного во время отбывания наказания, факта совершения им преступления в прошлом, судимости, риска повторного совершения преступления, семейных условий и личности осужденного. Таким образом, при соблюдении всех условий Цинделиани окажется на свободе в 2044 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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