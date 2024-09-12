https://sputnik-georgia.ru/20240912/v-turista-iz-rossii-udarila-molniya-v-batumi--vrach-rasskazal-o-sostoyanii-postradavshego-289863592.html

Молния ударила в туриста из России – он находится в больнице в Батуми

Молния ударила в туриста из России – он находится в больнице в Батуми

Sputnik Грузия

Видео инцидента с гражданином России распространилось в Сети 12.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-12T14:23+0400

2024-09-12T14:23+0400

2024-09-12T15:44+0400

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Состояние 32-летнего туриста из России, которого накануне вечером в черноморском курортном городе Батуми поразила молния, является стабильным, он переведен в стационарное отделение, рассказала врач батумской республиканской больницы Тико Шантадзе в эфире "Рустави 2". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Молния ударила в российского туриста из Самары вечером 11 сентября, когда он вместе с друзьями находился на пирсе недалеко от ресторана и танцевал. Видео происшествия распространилось в Сети. Жизни пациента на данном этапе ничего не угрожает. Пострадавший был доставлен в больницу бригадой "112" вскоре после происшествия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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