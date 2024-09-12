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Молния ударила в туриста из России – он находится в больнице в Батуми
Молния ударила в туриста из России – он находится в больнице в Батуми
Sputnik Грузия
Видео инцидента с гражданином России распространилось в Сети 12.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-12T14:23+0400
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Состояние 32-летнего туриста из России, которого накануне вечером в черноморском курортном городе Батуми поразила молния, является стабильным, он переведен в стационарное отделение, рассказала врач батумской республиканской больницы Тико Шантадзе в эфире "Рустави 2". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Молния ударила в российского туриста из Самары вечером 11 сентября, когда он вместе с друзьями находился на пирсе недалеко от ресторана и танцевал. Видео происшествия распространилось в Сети. Жизни пациента на данном этапе ничего не угрожает. Пострадавший был доставлен в больницу бригадой "112" вскоре после происшествия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, происшествия, батуми, самара
новости, грузия, происшествия, батуми, самара

Молния ударила в туриста из России – он находится в больнице в Батуми

14:23 12.09.2024 (обновлено: 15:44 12.09.2024)
© photo: Sputnik / StringerМолния над городом
Молния над городом - Sputnik Грузия, 1920, 12.09.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Видео инцидента с гражданином России распространилось в Сети
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Состояние 32-летнего туриста из России, которого накануне вечером в черноморском курортном городе Батуми поразила молния, является стабильным, он переведен в стационарное отделение, рассказала врач батумской республиканской больницы Тико Шантадзе в эфире "Рустави 2".
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Молния ударила в российского туриста из Самары вечером 11 сентября, когда он вместе с друзьями находился на пирсе недалеко от ресторана и танцевал. Видео происшествия распространилось в Сети.
"В клинике ему оказали первичную медицинскую помощь. Для продолжения лечения он переведен в стационар. У него были ожоги поверхности тела первой и второй степени", – рассказала дежурный врач.
Жизни пациента на данном этапе ничего не угрожает. Пострадавший был доставлен в больницу бригадой "112" вскоре после происшествия.
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