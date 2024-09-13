https://sputnik-georgia.ru/20240913/kak-izmenilis-tseny-v-gruzii---avgust-2024-289880945.html

Как изменились цены в Грузии – август 2024

Как изменились цены в Грузии – август 2024

Sputnik Грузия

За год в Грузии больше всего подорожали транспорт и сфера обслуживания – более чем на 7%. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики... 13.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-13T16:29+0400

2024-09-13T16:29+0400

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За год в Грузии больше всего подорожали транспорт и сфера обслуживания – более чем на 7%. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики "Сакстат" за август 2024 года. К примеру, цены на эксплуатацию транспортных средств выросли на 9,7%, на транспортное обслуживание – на 5,3%, а на приобретение автотранспорта – на 1,5%. Что касается снижения цен, то это в первую очередь произошло в сфере коммуникаций – почти на 13%.

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