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Курс лари на пятницу – 2,6984 GEL/$
Курс лари на пятницу – 2,6984 GEL/$
Sputnik Грузия
Курс грузинской национальной валюты понизился на 0.0014 лари по отношению к доллару 13.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-13T09:47+0400
2024-09-13T09:47+0400
2024-09-13T09:47+0400
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курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 13 сентября в размере 2,6984 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0.0014 лари по отношению к доллару.
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экономика, грузия, новости, лари, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, лари, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии, национальный банк грузии
Курс лари на пятницу – 2,6984 GEL/$
Курс грузинской национальной валюты понизился на 0.0014 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 13 сентября в размере 2,6984 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0.0014 лари по отношению к доллару.