https://sputnik-georgia.ru/20240913/natsvizhenie-po-gryaznomu-ispolzuet-es-kak-predvybornyy-instrument--deputat-289873062.html
"Нацвижение" по-грязному использует ЕС как предвыборный инструмент – депутат
"Нацвижение" по-грязному использует ЕС как предвыборный инструмент – депутат
Sputnik Грузия
Глава "Нацдвижения" заявила, что Грузия из-за политики властей лишилась 14 млрд евро от Евросоюза 13.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-13T11:05+0400
2024-09-13T11:05+0400
2024-09-13T11:31+0400
политика
грузия
новости
европа
шалва папуашвили
единое национальное движение
грузия - евросоюз
евросоюз
парламентские выборы в грузии 2024
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/11/288443027_0:119:960:659_1920x0_80_0_0_3e476d33b935449690c14a714c65385c.jpg
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия “Единое национальное движение”, из-за отсутствия возможностей дать собственные обещания, по-грязному использует Евросоюз как предвыборный инструмент, заявила председатель парламентского комитета по интеграции с Европой Мака Бочоришвили.Председатель “Нацдвижения” Тина Бокучава завила, что в условиях нынешней власти у Грузии нет европейского будущего. По ее словам, ЕС заморозил процесс евроинтеграции Грузии и финансирование в 14 млрд евро, доступ к которым открывается сразу после перехода страны-кандидата в ЕС на этап переговоров о вступлении в объединение.Ранее представители правящей партии "Грузинская мечта" обвинили Бокучава во лжи, отметив, что ни Молдова, ни Украина, как страны-кандидаты на вступление в ЕС, не получили 14 млрд евро из фондов ЕС на развитие страны.А глава парламента Грузии Шалва Папуашвили отметил, что оппозиция думает лишь о том, как подкупить грузинский народ, а Европу они "превратили в кассу"Между тем ряд оппозиционных партий уже включил вышеуказанные деньги Евросоюза в свою предвыборную программу в качестве основных средств развития Грузии.В конце июля 2024 года, в ответ на принятие парламентом Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния", Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС.США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон "об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/11/288443027_0:126:960:846_1920x0_80_0_0_86ab62d9dcde5da49a57e70368e9144a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, европа, шалва папуашвили, единое национальное движение, грузия - евросоюз, евросоюз, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, европа, шалва папуашвили, единое национальное движение, грузия - евросоюз, евросоюз, парламентские выборы в грузии 2024
"Нацвижение" по-грязному использует ЕС как предвыборный инструмент – депутат
11:05 13.09.2024 (обновлено: 11:31 13.09.2024)
Глава "Нацдвижения" заявила, что Грузия из-за политики властей лишилась 14 млрд евро от Евросоюза
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия “Единое национальное движение”, из-за отсутствия возможностей дать собственные обещания, по-грязному использует Евросоюз как предвыборный инструмент, заявила председатель парламентского комитета по интеграции с Европой Мака Бочоришвили.
Председатель “Нацдвижения” Тина Бокучава завила, что в условиях нынешней власти у Грузии нет европейского будущего. По ее словам, ЕС заморозил процесс евроинтеграции Грузии и финансирование в 14 млрд евро, доступ к которым открывается сразу после перехода страны-кандидата в ЕС на этап переговоров о вступлении в объединение.
“Когда у них ("Нацдвижения") нет никаких возможностей и способностей дать собственные обещания, они стараются дать обещания Грузии за счет Евросоюза и такими грязными формами превратить ЕС в предвыборный инструмент”, - заявила она.
Ранее представители правящей партии "Грузинская мечта" обвинили Бокучава во лжи, отметив, что ни Молдова, ни Украина, как страны-кандидаты на вступление в ЕС, не получили 14 млрд евро из фондов ЕС на развитие страны.
А глава парламента Грузии Шалва Папуашвили отметил, что оппозиция думает лишь о том, как подкупить грузинский народ, а Европу они "превратили в кассу"
Между тем ряд оппозиционных партий уже включил вышеуказанные деньги Евросоюза в свою предвыборную программу в качестве основных средств развития Грузии.
В конце июля 2024 года, в ответ на принятие парламентом Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния", Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС.
США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон "об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа.