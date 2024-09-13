https://sputnik-georgia.ru/20240913/onlayn-platforme-prodazhi-biletov-v-gruzii-dali-srok-na-ispravlenie-nedochetov-v-rabote-289867131.html

Онлайн-платформе продажи билетов в Грузии дали срок на исправление недочетов в работе

Онлайн-платформе продажи билетов в Грузии дали срок на исправление недочетов в работе

Sputnik Грузия

По данным за восемь месяцев 2024 года, по защите прав потребителей зарегистрировано 570 заявлений 13.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-13T10:04+0400

2024-09-13T10:04+0400

2024-09-13T10:22+0400

грузия

новости

экономика

общество

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24583/50/245835029_0:45:3000:1733_1920x0_80_0_0_dd78083195c167cdc35c18134ae45008.jpg

ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Онлайн-платформа biletebi.ge, занимающаяся продажей билетов на культурные, спортивные и другие мероприятия, обязана в течение трех месяцев выполнить условия антимонопольного агентства и продолжить деятельность в соответствии с законом "О защите прав потребителей", сообщило Национальное агентство конкуренции и защиты прав потребителей. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Агентство конкуренции оформило соглашение с biletebi.ge в пользу потребителя – о взятии условных обязательств в целях устранения предполагаемого нарушения закона. В частности, торговца обязали: Новый закон "О защите прав потребителей" вступил в силу с 1 июня 2022 года, и он направлен на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара. Уже с 1 ноября потребители смогут подавать жалобы в Агентство конкуренции по фактам предполагаемого нарушения, которое повлекло или может повлечь за собой нарушение их интересов. В 123 случаях подтверждено 59 нарушений прав групп потребителей. За неисполнение обязательства, возложенного Агентством, 34 торговца были оштрафованы в 47 случаях на общую сумму в 38 301 лари. В 108 случаях заключено 93 соглашения в пользу потребителя о взятии условных обязательств. Это означает, что торговцы взяли на себя обязательство изменить свою внутреннюю деловую политику и восстановить права потребителей, которые, предположительно, пострадали в результате их торговой политики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, общество