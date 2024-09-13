https://sputnik-georgia.ru/20240913/onlayn-platforme-prodazhi-biletov-v-gruzii-dali-srok-na-ispravlenie-nedochetov-v-rabote-289867131.html
Онлайн-платформе продажи билетов в Грузии дали срок на исправление недочетов в работе
Онлайн-платформе продажи билетов в Грузии дали срок на исправление недочетов в работе
Sputnik Грузия
По данным за восемь месяцев 2024 года, по защите прав потребителей зарегистрировано 570 заявлений 13.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-13T10:04+0400
2024-09-13T10:04+0400
2024-09-13T10:22+0400
грузия
новости
экономика
общество
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24583/50/245835029_0:45:3000:1733_1920x0_80_0_0_dd78083195c167cdc35c18134ae45008.jpg
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Онлайн-платформа biletebi.ge, занимающаяся продажей билетов на культурные, спортивные и другие мероприятия, обязана в течение трех месяцев выполнить условия антимонопольного агентства и продолжить деятельность в соответствии с законом "О защите прав потребителей", сообщило Национальное агентство конкуренции и защиты прав потребителей. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Агентство конкуренции оформило соглашение с biletebi.ge в пользу потребителя – о взятии условных обязательств в целях устранения предполагаемого нарушения закона. В частности, торговца обязали: Новый закон "О защите прав потребителей" вступил в силу с 1 июня 2022 года, и он направлен на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара. Уже с 1 ноября потребители смогут подавать жалобы в Агентство конкуренции по фактам предполагаемого нарушения, которое повлекло или может повлечь за собой нарушение их интересов. В 123 случаях подтверждено 59 нарушений прав групп потребителей. За неисполнение обязательства, возложенного Агентством, 34 торговца были оштрафованы в 47 случаях на общую сумму в 38 301 лари. В 108 случаях заключено 93 соглашения в пользу потребителя о взятии условных обязательств. Это означает, что торговцы взяли на себя обязательство изменить свою внутреннюю деловую политику и восстановить права потребителей, которые, предположительно, пострадали в результате их торговой политики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24583/50/245835029_329:0:3000:2003_1920x0_80_0_0_3171d5f4e28e193d6d96a04e9bfbe1b8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, общество
грузия, новости, экономика, общество
Онлайн-платформе продажи билетов в Грузии дали срок на исправление недочетов в работе
10:04 13.09.2024 (обновлено: 10:22 13.09.2024)
По данным за восемь месяцев 2024 года, по защите прав потребителей зарегистрировано 570 заявлений
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik.
Онлайн-платформа biletebi.ge
, занимающаяся продажей билетов на культурные, спортивные и другие мероприятия, обязана в течение трех месяцев выполнить условия антимонопольного агентства и продолжить деятельность в соответствии с законом "О защите прав потребителей", сообщило Национальное агентство конкуренции и защиты прав потребителей.
Агентство конкуренции оформило соглашение с biletebi.ge в пользу потребителя – о взятии условных обязательств в целях устранения предполагаемого нарушения закона.
В частности, торговца обязали:
исправить внутреннюю политику компании и соблюдать требования законодательства;
разработать четкую, понятную, полную форму предоставления информации пользователю на грузинском языке и разместить ее на сайте www.biletebi.ge, в социальной сети и на любой другой онлайн-платформе;
обеспечить четкое и понятное указание цены продажи и цены за единицу услуги;
установить четкие гарантийные условия и т. п.
Новый закон "О защите прав потребителей" вступил в силу с 1 июня 2022 года, и он направлен на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара. Уже с 1 ноября потребители смогут подавать жалобы в Агентство конкуренции по фактам предполагаемого нарушения, которое повлекло или может повлечь за собой нарушение их интересов.
По данным за восемь месяцев 2024 года, по защите прав потребителей зарегистрировано 570 заявлений.
В 123 случаях подтверждено 59 нарушений прав групп потребителей. За неисполнение обязательства, возложенного Агентством, 34 торговца были оштрафованы в 47 случаях на общую сумму в 38 301 лари.
В 108 случаях заключено 93 соглашения в пользу потребителя о взятии условных обязательств. Это означает, что торговцы взяли на себя обязательство изменить свою внутреннюю деловую политику и восстановить права потребителей, которые, предположительно, пострадали в результате их торговой политики.