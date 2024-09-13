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Президент Грузии вручила ордена олимпийцам и паралимпийцам

Президент Грузии вручила ордена олимпийцам и паралимпийцам

Sputnik Грузия

Праздничная церемония прошла под открытым небом на улице Атонели в Тбилиси напротив президентской резиденции 13.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-13T22:34+0400

2024-09-13T22:34+0400

2024-09-13T22:34+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили вручила ордена олимпийским и паралимпийским чемпионам, призерам и членам национальных олимпийских и паралимпийских команд.Праздничная церемония прошла под открытым небом на улице Атонели в Тбилиси напротив президентской резиденции. После награждения олимпийцев, а также руководства спортивных федераций и врачей, который являются членами олимпийских команд, состоялся концерт. Она назвала олимпийцев примером профессионализма и самоотверженности."В этот сложнейший период нашей истории вы нужны стране, нужны будущим поколениям, молодежи, которые смотрят на вас с сияющими глазами и ждут примера от вас - примера профессионализма, самоотверженности, настроя и целеустремленности.Грузинские спортсмены заработали на XXXIII летних Олимпийских играх, которые прошли в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года, три золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль и вышли на 24 место в командном зачете, что является лучшим результатом в истории страны.Олимпийскими чемпионами стали тяжелоатлет Лаша Талахадзе, борец вольного стиля Гено Петриашвили и дзюдоист Лаша Бекаури. Серебро взяли дзюдоисты Илья Суламанидзе и Тато Григалашвили, а также борец вольного стиля Гиви Мачарашвили.Боксер Лаша Гурули заработал бронзовую медаль.В Паралимпиаде, которая прошла в Париже с 28 августа по 8 сентября, от Грузии выступили 14 параспортсменов в шести видах спорта. Они заработали рекордное для страны количество медалей: одно золото, четыре серебра и четыре бронзы.Параатлет Гига Очхикидзе стал чемпионом турнира в толкании ядра.Серебряные медали завоевали парадзюдоисты Зураб Зурабиани, Георгий Калдани, стрелок Владимир Чинчараули и парадзюдоист Реваз Чикоидзе (+90 кг).Бронзовые медали заработали парадзюдоистка Инна Калдани, паратхэквондистка Анна Джапаридзе, пафехтовальщица Нино Тибилашвили и паратяжелоатлет Акакий Джинчарадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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