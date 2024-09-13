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Спрос на квартиры в Батуми продолжает расти – новые данные
Спрос на квартиры в Батуми продолжает расти – новые данные
Sputnik Грузия
Продажи квартир в новостройках Батуми выросли на 10% 13.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-13T09:01+0400
2024-09-13T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Спрос на квартиры в черноморском курортном городе Батуми (Аджарская АР) в августе 2024 года вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – продано 1 169 квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 16% и составил 62 млн долларов. По данным компании, продажи квартир в новостройках выросли на 10%, а в старых домах упали на 7%. Средневзвешенная цена квартир в новостройках в Батуми в прошлом месяце выросла на 1% и составила 1,1 тысячи долларов за квадратный метр. В случае со старыми квартирами их стоимость выросла на 10% и составила 1 053 доллара за квадратный метр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, батуми
грузия, новости, экономика, батуми
Спрос на квартиры в Батуми продолжает расти – новые данные
Продажи квартир в новостройках Батуми выросли на 10%
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Спрос на квартиры в черноморском курортном городе Батуми (Аджарская АР) в августе 2024 года вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – продано 1 169 квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia.
Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 16% и составил 62 млн долларов.
По данным компании, продажи квартир в новостройках выросли на 10%, а в старых домах упали на 7%.
Средневзвешенная цена квартир в новостройках в Батуми в прошлом месяце выросла на 1% и составила 1,1 тысячи долларов за квадратный метр. В случае со старыми квартирами их стоимость выросла на 10% и составила 1 053 доллара за квадратный метр.