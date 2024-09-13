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Умер грузинский актер Зура Берикашвили
Умер грузинский актер Зура Берикашвили
Sputnik Грузия
Информацию о смерти актера распространили его родственники в соцсети 13.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-13T14:56+0400
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2024-09-13T15:03+0400
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Грузинский актер Зура Берикашвили скончался в возрасте 55 лет.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>О смерти актера сообщили его родственники в соцсети.По информации СМИ, последние несколько месяцев своей жизни он находился на лечении за границей из-за ухудшения состояния здоровья. Зура Берикашвили – актер Тбилисского академического театра имени К. Марджанишвили с 1990 года. Он сыграл множество ролей как в театре, так и в кино.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, общество, тбилиси
Умер грузинский актер Зура Берикашвили
14:56 13.09.2024 (обновлено: 15:03 13.09.2024)
Информацию о смерти актера распространили его родственники в соцсети
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Грузинский актер Зура Берикашвили скончался в возрасте 55 лет.
О смерти актера сообщили его родственники в соцсети.
По информации СМИ, последние несколько месяцев своей жизни он находился на лечении за границей из-за ухудшения состояния здоровья.
Зура Берикашвили – актер Тбилисского академического театра имени К. Марджанишвили с 1990 года. Он сыграл множество ролей как в театре, так и в кино.