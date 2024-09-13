https://sputnik-georgia.ru/20240913/umer-gruzinskiy-akter-zura-berikashvili-289878338.html

Умер грузинский актер Зура Берикашвили

Умер грузинский актер Зура Берикашвили

Sputnik Грузия

Информацию о смерти актера распространили его родственники в соцсети 13.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-13T14:56+0400

2024-09-13T14:56+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Грузинский актер Зура Берикашвили скончался в возрасте 55 лет.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>О смерти актера сообщили его родственники в соцсети.По информации СМИ, последние несколько месяцев своей жизни он находился на лечении за границей из-за ухудшения состояния здоровья. Зура Берикашвили – актер Тбилисского академического театра имени К. Марджанишвили с 1990 года. Он сыграл множество ролей как в театре, так и в кино.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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