Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240913/umer-gruzinskiy-akter-zura-berikashvili-289878338.html
Умер грузинский актер Зура Берикашвили
Умер грузинский актер Зура Берикашвили
Sputnik Грузия
Информацию о смерти актера распространили его родственники в соцсети 13.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-13T14:56+0400
2024-09-13T15:03+0400
грузия
новости
культура
общество
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/0d/289878160_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_0b68a067dd8f2e61d5d5d4c664e7ade6.jpg
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Грузинский актер Зура Берикашвили скончался в возрасте 55 лет.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;О смерти актера сообщили его родственники в соцсети.По информации СМИ, последние несколько месяцев своей жизни он находился на лечении за границей из-за ухудшения состояния здоровья. Зура Берикашвили – актер Тбилисского академического театра имени К. Марджанишвили с 1990 года. Он сыграл множество ролей как в театре, так и в кино.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/0d/289878160_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_7ad6572a67e44547265d3f1ad54c9e10.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, культура, общество, тбилиси
грузия, новости, культура, общество, тбилиси

Умер грузинский актер Зура Берикашвили

14:56 13.09.2024 (обновлено: 15:03 13.09.2024)
© courtesy of family's personal archiveЗура Берикашвили
Зура Берикашвили - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2024
© courtesy of family's personal archive
Подписаться
Информацию о смерти актера распространили его родственники в соцсети
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Грузинский актер Зура Берикашвили скончался в возрасте 55 лет.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
О смерти актера сообщили его родственники в соцсети.
По информации СМИ, последние несколько месяцев своей жизни он находился на лечении за границей из-за ухудшения состояния здоровья.
Зура Берикашвили – актер Тбилисского академического театра имени К. Марджанишвили с 1990 года. Он сыграл множество ролей как в театре, так и в кино.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0