https://sputnik-georgia.ru/20240913/vneshnyaya-torgovlya-gruzii-vyrosla-s-nachala-goda--dannye-statistiki-289880605.html

Внешняя торговля Грузии выросла с начала года – данные статистики

Внешняя торговля Грузии выросла с начала года – данные статистики

Sputnik Грузия

Экспорт составил 4,2 млрд долларов, что на 2,4% больше, чем за восемь месяцев 2023 года 13.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-13T18:30+0400

2024-09-13T18:30+0400

2024-09-13T18:30+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

статистика

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-августе 2024 года вырос на 3% по сравнению с тем же периодом 2023 года и составил 14,7 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>За восемь месяцев 2024 года в страну импортировали продукцию на 10,5 миллиарда долларов, что на 3,3% больше данных за январь-август 2023 года.Экспорт составил 4,2 миллиарда долларов, на 2,4% больше по сравнению с данными за восемь месяцев 2023 года.Отрицательный торговый баланс Грузии составил 6,4 миллиарда долларов, что на 3,8% больше аналогичного показателя прошлого года.Внешнеторговый оборот Грузии в 2023 году вырос на 12,5% по сравнению с 2022 годом и составил 21,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму около 6,1 миллиарда долларов – почти на 9,1% больше по сравнению с 2022 годом.За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму в размере 15,4 миллиарда долларов, что на 14% больше, чем в 2022 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика