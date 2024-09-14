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Эксперт рассказал, в чем польза пошлины на импорт муки в Грузию

Эксперт рассказал, в чем польза пошлины на импорт муки в Грузию

Sputnik Грузия

Цель введения пошлины – повышение конкурентоспособности грузинской пшеницы и содействие ее реализации на местном рынке 14.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-14T14:14+0400

2024-09-14T14:14+0400

2024-09-14T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Временная пошлина на импорт муки уравновешивает плавающие тарифы на импортируемую в Грузию пшеницу и ставит заводы в конкурентную среду, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава на пресс-конференции в пресс-клубе "Квира". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Правительство Грузии в третий раз продлило действие временной пошлины на импорт муки, ячменя и отрубей из России до 1 марта 2025 года. В целях поддержки грузинских фермеров, у которых возникли проблемы с реализацией урожая зерна в связи с отсутствием на него спроса, в Грузии с лета 2023 года введена временная пошлина на импорт муки, ячменя и отрубей. Изначально она действовала до 1 ноября 2023 года, затем срок действия продлили сначала до 1 марта, после – до 1 сентября 2024 года. В этом случае, как отметил эксперт, в Грузию импортируются мука и пшеница, продается пшеница местного производства, а цена на хлеб остается стабильной.По его словам, если в любой момент механизм плавающей пошлины на экспорт зерновых будет отменен в России, то необходимости в балансирующем налоге в Грузии не будет. Целью введения пошлины правительство назвало повышение конкурентоспособности грузинской пшеницы и содействие ее реализации на местном рынке. Правительство приняло такое решение при условии, что сектор не допустит подорожания хлеба. Кроме того, в этом году меньше вызовов, урожай пшеницы лучше и по качеству, и по количеству, отметил Силагава. "В этом году было меньше вызовов. Если коротко, количество пшеницы, урожай были лучше, и, по предварительным данным, урожай составляет до 200 тысяч тонн. Примерно 40 тысяч тонн уже сдали, остальное не сдано по той причине, что фермеры ждут последующего периода, когда ближе к зиме стоимость зерна повышается", – отметил Силагава. По информации Ассоциации, часть фермеров традиционно хранит собранный урожай в зернохранилищах в ожидании повышения его стоимости. Фермеры сдавали пшеницу на мельницы примерно за 60-65 тетри за килограмм, а цена импортной пшеницы была в районе 75 тетри. "Вы знаете, что, согласно налоговому законодательству, поставки грузинской пшеницы освобождены от НДС. Ввоз и получение импортной пшеницы осуществляется по принципу НДС. Именно эти 18% имеют значение. Это текущая ситуация", – сказал Силагава. Кризис мукомолов Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (примерно 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком, в том числе и зерна. В условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России и, как следствие, увеличения объемов импорта муки, на которую экспортная пошлина не взымалась, все мелькомбинаты в Грузии в первом квартале 2023 года приостановили производство, как это было в 2021 году. Как результат, амбары были переполнены пшеницей, а фермерам просто некуда было девать собранный урожай. Грузия продлила пошлину на импорт муки, ячменя и отрубей из России>>Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, соответственно, сократив в 2022 году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу. Мельницы начали вновь импортировать пшеницу и наращивать производство лишь к концу 2022 года, когда плавающая ставка вывозной пошлины на пшеницу снизилась. Второй раз производственный кризис у мельниц настал в марте 2023 года в связи с ростом импорта муки и роста экспортной пошлины на пшеницу из России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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