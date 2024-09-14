https://sputnik-georgia.ru/20240914/gde-v-gruzii-zhenyatsya-chasche-vsego-novye-dannye-289894699.html

Где в Грузии женятся чаще всего? Новые данные

Где в Грузии женятся чаще всего? Новые данные

Sputnik Грузия

Всего в период с 1 января по 30 июня в стране было заключено 9 924 брака 14.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-14T18:27+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Тбилиси лидирует по числу заключаемых браков в Грузии, согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат" за первые шесть месяцев 2024 года. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным "Сакстата", всего в период с 1 января по 30 июня в Грузии было заключено 9 924 брака, из которых 2 935 — в Тбилиси. А вот среди регионов лидирует западный край Имерети, где за полгода было заключено 1 522 брака. На втором месте – восточный регион Квемо Картли, где за этот период было заключено 1 205 браков, а на третьем – Аджарская АР, 1 002 брака. Наименьшее число браков было заключено в горном малонаселенном регионе Рача-Лечхуми – Квемо Сванети. Всего 83. Что касается оформления разводов, то тут также лидирует столица Грузии. На Тбилиси приходится практически треть всех разводов, зафиксированных в Грузии в период с января по июнь. За шесть месяцев в стране было зафиксировано 6 859 разводов, из которых 2 298 – в Тбилиси. В Грузии есть два вида регистрации брака – либо с церемонией, либо без нее, в Доме юстиции. Процедура регистрации брака в Доме юстиции бесплатная как для граждан, так и не для граждан страны. Процедура регистрации брака без церемонии от подачи заявления до самой регистрации занимает от нескольких часов до одного дня. Что касается развода, то, в случае согласия сторон, он также оформляется в Доме юстиции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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