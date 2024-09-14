https://sputnik-georgia.ru/20240914/kurs-lari-na-subbotu--26984-gel-289887344.html
Курс лари на субботу – 2,6984 GEL/$
Курс лари на субботу – 2,6984 GEL/$
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты не изменился по отношению к доллару 14.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-14T10:03+0400
2024-09-14T10:03+0400
2024-09-14T10:10+0400
курс лари к доллару на сегодня в грузии
экономика
грузия
лари
доллар
евро
рубль
новости
национальный банк грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/1e/287644013_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_77e32ebb772e08cda7912e3d0be70a82.jpg
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 14 сентября в размере 2,6984 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты не изменился по отношению к доллару.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/1e/287644013_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_278f5c7a0b8d86679d9aa10dc927e551.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
курс лари к доллару на сегодня в грузии, экономика, грузия, лари, доллар, евро, рубль, новости, национальный банк грузии
курс лари к доллару на сегодня в грузии, экономика, грузия, лари, доллар, евро, рубль, новости, национальный банк грузии
Курс лари на субботу – 2,6984 GEL/$
10:03 14.09.2024 (обновлено: 10:10 14.09.2024)
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты не изменился по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 14 сентября в размере 2,6984 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты не изменился по отношению к доллару.