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Курс лари на субботу – 2,6984 GEL/$
Курс лари на субботу – 2,6984 GEL/$
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты не изменился по отношению к доллару 14.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-14T10:03+0400
2024-09-14T10:10+0400
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 14 сентября в размере 2,6984 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты не изменился по отношению к доллару.
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курс лари к доллару на сегодня в грузии, экономика, грузия, лари, доллар, евро, рубль, новости, национальный банк грузии
курс лари к доллару на сегодня в грузии, экономика, грузия, лари, доллар, евро, рубль, новости, национальный банк грузии

Курс лари на субботу – 2,6984 GEL/$

10:03 14.09.2024 (обновлено: 10:10 14.09.2024)
© photo: Sputnik / StringerОбменный пункт
Обменный пункт - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты не изменился по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 14 сентября в размере 2,6984 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты не изменился по отношению к доллару.
© SputnikКросс-курс основных валют на 14 сентября
Кросс-курс основных валют на 14 сентября - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2024
Кросс-курс основных валют на 14 сентября
© Sputnik
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