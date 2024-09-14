https://sputnik-georgia.ru/20240914/kurs-lari-na-subbotu--26984-gel-289887344.html

Курс лари на субботу – 2,6984 GEL/$

Курс лари на субботу – 2,6984 GEL/$

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты не изменился по отношению к доллару 14.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-14T10:03+0400

2024-09-14T10:03+0400

2024-09-14T10:10+0400

курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 14 сентября в размере 2,6984 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты не изменился по отношению к доллару.

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курс лари к доллару на сегодня в грузии, экономика, грузия, лари, доллар, евро, рубль, новости, национальный банк грузии