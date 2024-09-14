https://sputnik-georgia.ru/20240914/nazvany-samye-populyarnye-okhranyaemye-territorii-2024-goda-289889182.html

Названы самые популярные охраняемые территории 2024 года

Названы самые популярные охраняемые территории 2024 года

Sputnik Грузия

В последнее время туристы стали выбирать простые объекты для экотуризма и памятники природы с обустроенной инфраструктурой 14.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-14T15:15+0400

2024-09-14T15:15+0400

2024-09-14T15:15+0400

агентство охраняемых территорий

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грузия

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туризм в грузии

грузия делает ставку на туризм

туризм

охраняемые территории грузии

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Пещера Прометея, Мартвильский каньон, Национальный парк Мтирала, каньон Цалки и Сатаплия названы самыми популярными охраняемыми территориями Грузии за восемь месяцев 2024 года, сообщает Агентство охраняемых территорий Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Все пять территорий в период с 1 января по 31 августа посетили 619 743 визитера, что на 10% выше аналогичного показателя 2024 года. Так, Мартвильский каньон в период с января по август посетили 193,7 тысячи визитеров, пещеру Прометея — 187,4 тысячи, Сатаплия – 95, 7 тысячи, каньон Цалка — 73,9 тысячи, а Национальный парк Мтирала – 69,1 тысячи. По данным Агентства, в последнее время туристы стали выбирать простые объекты для экотуризма и памятники природы с обустроенной инфраструктурой. Так, рост посетителей наблюдается в Сатаплия, каньоне Мартвили, пещере Прометея и новом туристическом объекте – пещере Навенахеви. Всего за восемь месяцев 25 охраняемых территорий Грузии посетили 364 175 граждан Грузии и 469 415 иностранных визитеров. В пятерку иностранцев – самых частых посетителей охраняемых территорий входят – граждане России (88,5 тысячи), Индии (около 54 тысяч), Израиля (45,2 тысячи), Польши (36,4 тысячи) и Беларуси (31,5 тысяч). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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агентство охраняемых территорий, туризм, грузия, общество, индия, мартвили, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм, туризм, охраняемые территории грузии