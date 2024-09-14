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Первая вакцина против оспы обезьян прошла предварительную квалификацию ВОЗ
Первая вакцина против оспы обезьян прошла предварительную квалификацию ВОЗ
Sputnik Грузия
Вакцину MVA-BN можно вводить людям старше 18 лет в виде инъекции в двух дозах с интервалом в четыре недели 14.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-14T17:18+0400
2024-09-14T17:18+0400
2024-09-14T17:18+0400
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Вакцина MVA-BN от датского производителя Bavarian Nordic A/S стала первой вакциной от оспы обезьян, добавленной в список препаратов, которые прошли предварительную квалификацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сказано в опубликованном заявлении на сайте организации. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.Как отмечают в ВОЗ, вакцину MVA-BN можно вводить людям старше 18 лет в виде инъекции в двух дозах с интервалом в четыре недели. После предварительного хранения в холодильнике вакцину можно оставлять при температуре 2-8°C в течение восьми недель. "Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации проанализировала все имеющиеся фактические данные и рекомендовала использовать вакцину MVA-BN в контексте вспышки оспы у лиц с высоким риском заражения. Хотя в настоящее время вакцина MVA-BN не лицензирована для лиц младше 18 лет, эта вакцина может использоваться "не по назначению" у младенцев, детей и подростков, а также у беременных и людей с ослабленным иммунитетом. Это означает, что использование вакцины рекомендуется в условиях вспышек заболеваний, когда польза от вакцинации перевешивает потенциальные риски", - отмечается в заявлении. ВОЗ ожидает, что предварительное квалификационное одобрение облегчит своевременный и расширенный доступ к этому продукту в сообществах, испытывающих острую потребность в нем, снизит передачу инфекции и поможет сдержать вспышку болезни. Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи — сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после их вскрытия образуются язвы, после заживления – корочки, а когда они отпадают – рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, африка, в мире, наука, оспа обезьян, общество, всемирная организация здравоохранения
новости, африка, в мире, наука, оспа обезьян, общество, всемирная организация здравоохранения
Первая вакцина против оспы обезьян прошла предварительную квалификацию ВОЗ
Вакцину MVA-BN можно вводить людям старше 18 лет в виде инъекции в двух дозах с интервалом в четыре недели
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Вакцина MVA-BN от датского производителя Bavarian Nordic A/S стала первой вакциной от оспы обезьян, добавленной в список препаратов, которые прошли предварительную квалификацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сказано в опубликованном заявлении на сайте организации.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что вакцина MVA-BN станет первой вакциной против оспы, которая будет включена в ее список предварительной квалификации", - говорится в документе.
Как отмечают в ВОЗ, вакцину MVA-BN можно вводить людям старше 18 лет в виде инъекции в двух дозах с интервалом в четыре недели. После предварительного хранения в холодильнике вакцину можно оставлять при температуре 2-8°C в течение восьми недель.
"Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации проанализировала все имеющиеся фактические данные и рекомендовала использовать вакцину MVA-BN в контексте вспышки оспы у лиц с высоким риском заражения. Хотя в настоящее время вакцина MVA-BN не лицензирована для лиц младше 18 лет, эта вакцина может использоваться "не по назначению" у младенцев, детей и подростков, а также у беременных и людей с ослабленным иммунитетом. Это означает, что использование вакцины рекомендуется в условиях вспышек заболеваний, когда польза от вакцинации перевешивает потенциальные риски", - отмечается в заявлении.
ВОЗ ожидает, что предварительное квалификационное одобрение облегчит своевременный и расширенный доступ к этому продукту в сообществах, испытывающих острую потребность в нем, снизит передачу инфекции и поможет сдержать вспышку болезни.
"Эта первая предварительная квалификация вакцины против оспы является важным шагом в нашей борьбе с этим заболеванием как в контексте нынешних вспышек в Африке, так и в будущем. Сейчас нам необходимо срочно расширить масштабы закупок, пожертвований и внедрения вакцин, чтобы обеспечить равный доступ к вакцинам там, где они необходимы больше всего, наряду с другими инструментами общественного здравоохранения для профилактики инфекций, прекращения передачи инфекции и спасения жизней", - приводятся в документе слова главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.
Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом.
Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи — сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после их вскрытия образуются язвы, после заживления – корочки, а когда они отпадают – рубцы.
При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.