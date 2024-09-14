https://sputnik-georgia.ru/20240914/pervaya-vaktsina-protiv-ospy-obezyan-proshla-predvaritelnuyu-kvalifikatsiyu-voz-289891695.html

Первая вакцина против оспы обезьян прошла предварительную квалификацию ВОЗ

Первая вакцина против оспы обезьян прошла предварительную квалификацию ВОЗ

Sputnik Грузия

Вакцину MVA-BN можно вводить людям старше 18 лет в виде инъекции в двух дозах с интервалом в четыре недели 14.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-14T17:18+0400

2024-09-14T17:18+0400

2024-09-14T17:18+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Вакцина MVA-BN от датского производителя Bavarian Nordic A/S стала первой вакциной от оспы обезьян, добавленной в список препаратов, которые прошли предварительную квалификацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сказано в опубликованном заявлении на сайте организации. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.Как отмечают в ВОЗ, вакцину MVA-BN можно вводить людям старше 18 лет в виде инъекции в двух дозах с интервалом в четыре недели. После предварительного хранения в холодильнике вакцину можно оставлять при температуре 2-8°C в течение восьми недель. "Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации проанализировала все имеющиеся фактические данные и рекомендовала использовать вакцину MVA-BN в контексте вспышки оспы у лиц с высоким риском заражения. Хотя в настоящее время вакцина MVA-BN не лицензирована для лиц младше 18 лет, эта вакцина может использоваться "не по назначению" у младенцев, детей и подростков, а также у беременных и людей с ослабленным иммунитетом. Это означает, что использование вакцины рекомендуется в условиях вспышек заболеваний, когда польза от вакцинации перевешивает потенциальные риски", - отмечается в заявлении. ВОЗ ожидает, что предварительное квалификационное одобрение облегчит своевременный и расширенный доступ к этому продукту в сообществах, испытывающих острую потребность в нем, снизит передачу инфекции и поможет сдержать вспышку болезни. Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи — сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после их вскрытия образуются язвы, после заживления – корочки, а когда они отпадают – рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, африка, в мире, наука, оспа обезьян, общество, всемирная организация здравоохранения