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Прогноз погоды по городам Грузии на 14 сентября
Прогноз погоды по городам Грузии на 14 сентября
Sputnik Грузия
Преимущественно солнечная погода ожидает в субботу жителей и гостей страны 14.09.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. По прогнозам синоптиков, максимальная температура воздуха по всей Грузии в субботу, 14 сентября, составит +31 градус. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Прогноз погоды на 14 сентября по городам: Что касается Тбилиси, то в субботу, 14 сентября, в столице сохранится ясная и солнечная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит 16 градусов, днем воздух прогреется до 28 градусов тепла. Скорость ветра – 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:11.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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погода, грузия, новости, тбилиси, зугдиди, поти
погода, грузия, новости, тбилиси, зугдиди, поти

Прогноз погоды по городам Грузии на 14 сентября

11:11 14.09.2024 (обновлено: 12:56 14.09.2024)
© photo: Sputnik / StringerТуристы без масок гуляют по Батуми
Туристы без масок гуляют по Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Преимущественно солнечная погода ожидает в субботу жителей и гостей страны
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. По прогнозам синоптиков, максимальная температура воздуха по всей Грузии в субботу, 14 сентября, составит +31 градус.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
Прогноз погоды на 14 сентября по городам:
Зугдиди – +33°, пасмурно
Местия – +21°, дождь
Поти – +30°, пасмурно
Батуми – +29°, преимущественно солнечно
Озургети – +31°, преимущественно солнечно
Кутаиси – +32°, преимущественно солнечно
Амбролаури – +28°, солнечно
Ахалцихе – +27°, преимущественно солнечно
Боржоми – +24°, солнечно
Бакуриани – +20°, преимущественно солнечно
Гори – +25°, преимущественно солнечно
Степанцминда – +17°, дождь
Гудаури – +13°, пасмурно
Телави – +25°, преимущественно солнечно
Рустави – +30°, преимущественно солнечно.
Что касается Тбилиси, то в субботу, 14 сентября, в столице сохранится ясная и солнечная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит 16 градусов, днем воздух прогреется до 28 градусов тепла. Скорость ветра – 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:11.
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