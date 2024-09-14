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Прогноз погоды по городам Грузии на 14 сентября

Прогноз погоды по городам Грузии на 14 сентября

Sputnik Грузия

Преимущественно солнечная погода ожидает в субботу жителей и гостей страны 14.09.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. По прогнозам синоптиков, максимальная температура воздуха по всей Грузии в субботу, 14 сентября, составит +31 градус. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Прогноз погоды на 14 сентября по городам: Что касается Тбилиси, то в субботу, 14 сентября, в столице сохранится ясная и солнечная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит 16 градусов, днем воздух прогреется до 28 градусов тепла. Скорость ветра – 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:11.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, тбилиси, зугдиди, поти