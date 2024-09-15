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Сладкий сон среди лягушек и "грязные игры": самые смешные фото недели
Сладкий сон среди лягушек и "грязные игры": самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 15.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-15T10:53+0400
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фото, мультимедиа, фотоленты, фотография, новости в фотографиях, в мире
Сладкий сон среди лягушек и "грязные игры": самые смешные фото недели
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AP Photo / Luca Bruno
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони беседует с генеральным директором The European House - Ambrosetti Валерио Де Молли на форуме Ambrosetti в Италии.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони беседует с генеральным директором The European House - Ambrosetti Валерио Де Молли на форуме Ambrosetti в Италии.
© AP Photo / Andy Wong
Модели демонстрируют коллекцию Roma Century во время Недели моды SS25 в Пекине.
Модели демонстрируют коллекцию Roma Century во время Недели моды SS25 в Пекине.
© photo: Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанкСвинья барахтается в грязи на окраине деревни Бутрахты в Таштыпском районе на юге Республики Хакасия.
Свинья барахтается в грязи на окраине деревни Бутрахты в Таштыпском районе на юге Республики Хакасия.
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Болельщик на матче НФЛ по футболу между командами Los Angeles Chargers и Las Vegas Raiders в Инглвуде, Калифорния.
Болельщик на матче НФЛ по футболу между командами Los Angeles Chargers и Las Vegas Raiders в Инглвуде, Калифорния.
© AP Photo / Gregorio Borgia
Дети приветствуют священнослужителей, прибывающих на мессу Папы Римского Франциска, проводимую на стадионе Singapore SportsHub в Сингапуре.
Дети приветствуют священнослужителей, прибывающих на мессу Папы Римского Франциска, проводимую на стадионе Singapore SportsHub в Сингапуре.
© AP Photo / Bruna Prado
Бордер-колли по кличке Флоки играет в футволей — комбинацию футбола и волейбола — на пляже Леблон в Рио-де-Жанейро.
Бордер-колли по кличке Флоки играет в футволей — комбинацию футбола и волейбола — на пляже Леблон в Рио-де-Жанейро.
© AP Photo / Andy Wong
Продавец дремлет в своем магазине с игрушками-лягушками в Пекине.
Продавец дремлет в своем магазине с игрушками-лягушками в Пекине.
© AP Photo / Robert F. Bukaty
Игроки на стадионе Mud Bowl в Норт-Конвее, штат Нью-Гэмпшир, США.
Игроки на стадионе Mud Bowl в Норт-Конвее, штат Нью-Гэмпшир, США.