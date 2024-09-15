Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240915/289897852.html
Сладкий сон среди лягушек и "грязные игры": самые смешные фото недели
Сладкий сон среди лягушек и "грязные игры": самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 15.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-15T10:53+0400
2024-09-15T10:53+0400
мультимедиа
фотоленты
фотография
новости в фотографиях
в мире
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/0f/289898031_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a542d2675cfdb6f3abda70c5928512a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/0f/289898031_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_4df12ec978cb7bdcfdc34eafe9c73f64.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, мультимедиа, фотоленты, фотография, новости в фотографиях, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, фотография, новости в фотографиях, в мире

Сладкий сон среди лягушек и "грязные игры": самые смешные фото недели

10:53 15.09.2024
Подписаться
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AP Photo / Luca Bruno

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони беседует с генеральным директором The European House - Ambrosetti Валерио Де Молли на форуме Ambrosetti в Италии.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони беседует с генеральным директором The European House - Ambrosetti Валерио Де Молли на форуме Ambrosetti в Италии. - Sputnik Грузия
1/8
© AP Photo / Luca Bruno

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони беседует с генеральным директором The European House - Ambrosetti Валерио Де Молли на форуме Ambrosetti в Италии.

© AP Photo / Andy Wong

Модели демонстрируют коллекцию Roma Century во время Недели моды SS25 в Пекине.

Модели демонстрируют коллекцию Roma Century во время Недели моды SS25 в Пекине. - Sputnik Грузия
2/8
© AP Photo / Andy Wong

Модели демонстрируют коллекцию Roma Century во время Недели моды SS25 в Пекине.

© photo: Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанкСвинья барахтается в грязи на окраине деревни Бутрахты в Таштыпском районе на юге Республики Хакасия.
Свинья на окраине деревни Бутрахты в Республике Хакасия, Россия - Sputnik Грузия
3/8
© photo: Sputnik / Ilya Naymushin
/
Перейти в фотобанк
Свинья барахтается в грязи на окраине деревни Бутрахты в Таштыпском районе на юге Республики Хакасия.
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez

Болельщик на матче НФЛ по футболу между командами Los Angeles Chargers и Las Vegas Raiders в Инглвуде, Калифорния.

Болельщик на матче НФЛ по футболу между командами Los Angeles Chargers и Las Vegas Raiders в Инглвуде, Калифорния. - Sputnik Грузия
4/8
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez

Болельщик на матче НФЛ по футболу между командами Los Angeles Chargers и Las Vegas Raiders в Инглвуде, Калифорния.

© AP Photo / Gregorio Borgia

Дети приветствуют священнослужителей, прибывающих на мессу Папы Римского Франциска, проводимую на стадионе Singapore SportsHub в Сингапуре.

Дети приветствуют священнослужителей, прибывающих на мессу Папы Римского Франциска, проводимую на стадионе Singapore SportsHub в Сингапуре. - Sputnik Грузия
5/8
© AP Photo / Gregorio Borgia

Дети приветствуют священнослужителей, прибывающих на мессу Папы Римского Франциска, проводимую на стадионе Singapore SportsHub в Сингапуре.

© AP Photo / Bruna Prado

Бордер-колли по кличке Флоки играет в футволей — комбинацию футбола и волейбола — на пляже Леблон в Рио-де-Жанейро.

Бордер-колли по кличке Флоки играет в футволей — комбинацию футбола и волейбола — на пляже Леблон в Рио-де-Жанейро. - Sputnik Грузия
6/8
© AP Photo / Bruna Prado

Бордер-колли по кличке Флоки играет в футволей — комбинацию футбола и волейбола — на пляже Леблон в Рио-де-Жанейро.

© AP Photo / Andy Wong

Продавец дремлет в своем магазине с игрушками-лягушками в Пекине.

Продавец дремлет в своем магазине с игрушками-лягушками в Пекине. - Sputnik Грузия
7/8
© AP Photo / Andy Wong

Продавец дремлет в своем магазине с игрушками-лягушками в Пекине.

© AP Photo / Robert F. Bukaty

Игроки на стадионе Mud Bowl в Норт-Конвее, штат Нью-Гэмпшир, США.

Игроки на стадионе Mud Bowl в Норт-Конвее, штат Нью-Гэмпшир, США. - Sputnik Грузия
8/8
© AP Photo / Robert F. Bukaty

Игроки на стадионе Mud Bowl в Норт-Конвее, штат Нью-Гэмпшир, США.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0