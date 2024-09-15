https://sputnik-georgia.ru/20240915/gruzin-stal-novym-chempionom-ufc-v-superlegkom-vese--289897640.html
Грузин стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе
Грузин стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе
Sputnik Грузия
Последний раз Двалишвили потерпел поражение в далеком 2018 году 15.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-15T10:24+0400
2024-09-15T10:24+0400
2024-09-15T10:55+0400
спорт
грузия
новости
тбилиси
сша
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23429/60/234296047_0:129:1000:692_1920x0_80_0_0_770845e9060c28e2df622f84965083ac.jpg
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили стал чемпион UFC в суперлегком весе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>> Бой против американца Шона О'Мэлли продлился пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Грузинский боец лидировал на протяжении всего поединка. Победная серия Двалишвили в UFC состоит из 11 боев. Последний раз он потерпел поражение в далеком 2018 году. Всего в его активе 18 побед и четыре поражения.Двалишвили 33 года, из них последние 12 лет он живет, работает и тренируется в США. Боец часто выходит на поединки в национальной грузинской папахе, а на груди выбил себе тату в виде карты Грузии. Болельщики прозвали Двалишвили "The Machine" ("Машина").Первым грузином-чемпионом UFC в феврале этого года стал боец Илья Топурия. В полулегком весе в борьбе за чемпионский пояс он победил австралийца Александра Волкановски.Кроме того, Топурия стал самым молодым чемпионом UFC. Он выиграл пояс в 27 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23429/60/234296047_74:0:997:692_1920x0_80_0_0_d53b92fb05b9eca96548699c3125f6d9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, тбилиси, сша
спорт, грузия, новости, тбилиси, сша
Грузин стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе
10:24 15.09.2024 (обновлено: 10:55 15.09.2024)
Последний раз Двалишвили потерпел поражение в далеком 2018 году
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили стал чемпион UFC в суперлегком весе.
Бой против американца Шона О'Мэлли продлился пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Грузинский боец лидировал на протяжении всего поединка.
На пути к титулу Двалишвили победил трех бывших чемпионов – Жозе Альдо, Петера Яна и Генри Сехудо.
Победная серия Двалишвили в UFC состоит из 11 боев. Последний раз он потерпел поражение в далеком 2018 году. Всего в его активе 18 побед и четыре поражения.
Двалишвили 33 года, из них последние 12 лет он живет, работает и тренируется в США. Боец часто выходит на поединки в национальной грузинской папахе, а на груди выбил себе тату в виде карты Грузии. Болельщики прозвали Двалишвили "The Machine" ("Машина").
Первым грузином-чемпионом UFC в феврале этого года стал боец Илья Топурия. В полулегком весе в борьбе за чемпионский пояс он победил австралийца Александра Волкановски.
Кроме того, Топурия стал самым молодым чемпионом UFC. Он выиграл пояс в 27 лет.