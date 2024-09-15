https://sputnik-georgia.ru/20240915/gruzin-stal-novym-chempionom-ufc-v-superlegkom-vese--289897640.html

Грузин стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе

Грузин стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе

Sputnik Грузия

Последний раз Двалишвили потерпел поражение в далеком 2018 году 15.09.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили стал чемпион UFC в суперлегком весе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>> Бой против американца Шона О'Мэлли продлился пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Грузинский боец лидировал на протяжении всего поединка. Победная серия Двалишвили в UFC состоит из 11 боев. Последний раз он потерпел поражение в далеком 2018 году. Всего в его активе 18 побед и четыре поражения.Двалишвили 33 года, из них последние 12 лет он живет, работает и тренируется в США. Боец часто выходит на поединки в национальной грузинской папахе, а на груди выбил себе тату в виде карты Грузии. Болельщики прозвали Двалишвили "The Machine" ("Машина").Первым грузином-чемпионом UFC в феврале этого года стал боец Илья Топурия. В полулегком весе в борьбе за чемпионский пояс он победил австралийца Александра Волкановски.Кроме того, Топурия стал самым молодым чемпионом UFC. Он выиграл пояс в 27 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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