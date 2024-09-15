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Иванишвили поздравил Двалишвили с победой в UFC

Иванишвили поздравил Двалишвили с победой в UFC

Sputnik Грузия

Грузинский боец смешанных единоборств стал чемпион UFC в легчайшем весе 15.09.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили поздравил с чемпионством в легчайшем весе грузинского бойца UFC Мераба Двалишвили, отметив, что спортсмен является примером неутомимого труда. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили стал чемпион UFC в легчайшем весе. Бой против американца Шона О'Мэлли продлился пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Грузинский боец лидировал на протяжении всего поединка. По словам политика, в лице Двалишвили "маленькая Грузия" имеет уже второго чемпиона UFC. Первым грузином-чемпионом UFC в феврале этого года стал боец Илья Топурия. В полулегком весе в борьбе за чемпионский пояс он победил австралийца Александра Волкановски. Кроме того, Топурия стал самым молодым чемпионом UFC. Он выиграл пояс в 27 лет. Двалишвили 33 года, из них последние 12 лет он живет, работает и тренируется в США. Боец часто выходит на поединки в национальной грузинской папахе, а на груди выбил себе тату в виде карты Грузии. Болельщики прозвали Двалишвили "The Machine" ("Машина").Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, тбилиси, сша, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия