https://sputnik-georgia.ru/20240915/kazhdyy-gruzin--sam-po-sebe-gosudarstvo-25-silneyshikh-mysley-meraba-mamardashvili-289888107.html

"Каждый грузин – сам по себе государство": 25 сильнейших мыслей Мераба Мамардашвили

"Каждый грузин – сам по себе государство": 25 сильнейших мыслей Мераба Мамардашвили

Sputnik Грузия

Сегодня, 15 сентября, одному из самых сильнейших умов Грузии, выдающемуся философу Мерабу Мамардашвили могло бы исполниться 94 года 15.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-15T17:05+0400

2024-09-15T17:05+0400

2024-09-15T17:05+0400

мераб мамардашвили

грузия

аналитика

общество

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23733/86/237338609_0:141:1641:1064_1920x0_80_0_0_e52d66d7c4cba11542155f1a0974ba80.jpg

Мераб Константинович был настолько глубокой личностью, что, наверное, нужно несколько поколений, чтобы оценить его мышление и то наследие, что он нам оставил.В день рождения философа Sputnik Грузия предлагает вспомнить 25 сильнейших изречений Мамардашвили, над которыми не мешало бы серьезно задуматься.О Грузии"Каждый грузин – сам по себе государство, каждый – царь. Он не может подчиняться кому-то другому. Это и уберегло Грузию от полного рабства. Ее никогда нельзя было покорить, потому что для этого надо было истребить всех. С другой стороны, это и губило Грузию в смысле единого государства"."Напрашивается вопрос: где выход? А выход я вижу в самостоятельности на местном уровне. Люди должны пользоваться парламентом и законодательством, создавать прецеденты новых форм жизни, нового статуса учителя, судьи, мэра, предпринимателя и т. д. Нужно заняться строительством местной жизни города, поселка, деревни. А парламент обязан быть органом такого строительства и местом запросов по каждому случаю нарушения гражданских прав"."Многим грузинам сейчас кажется, что самыми красивыми и самыми лучшими являемся мы. На самом деле в глазах современного мира мы даже не существуем, так как у нас нет самого главного – реальности присутствия в том, что происходит в современности, что происходит с нашими навыками, нашим капиталом, нашей культурой. И это хвастовство никому не нужно. Все, что сплетается в мире и обрушивается на нашу голову, решается в Париже, в Лондоне, центрах мирового развития. И если иногда наш голос где-то и слышен, то только в качестве комедии, фарса. Дорога к миру идет через деревню, маленький город, то есть местную жизнь в Грузии. Там находится точка, в которой мы что-то можем эмпирически, конкретно, хотя пока не знаем, как это сделать, так как не существует общей формулы, как конкретно, эмпирически восстановить свободное хозяйство. А свободное хозяйство – это оплот, источник независимости и свободы Грузии. Другого пути не существует. Этот путь начинается из Чхороцку и заканчивается в Париже"."Я глубоко уверен, что путь от рабства к свободе лежит через осмысление формулы: что хочет каждый грузин для своих детей".О времени"Прошлое – это самое страшное, что у нас есть. И что с ним делать, это самая большая проблема"."Смерть не наступает после жизни – она участвует в самой жизни. В нашей душевной жизни всегда есть мертвые отходы или мертвые продукты повседневной жизни. И часто человек сталкивается с тем, что эти мертвые отходы занимают все пространство жизни, не оставляя в ней места для живого чувства, для живой мысли, для подлинной жизни".О людях"Человек начинается с плача по умершему"."Мы живы в той мере, в какой оживляем других"."Именно потому, что мы не можем быть богами, мы можем быть нравственными, именно потому, что есть полнота вины, мы можем быть ответственными, то есть свободными"."Независимость нам нужна и для того, чтобы себя увидеть"."В философии свободой называется внутренняя необходимость. Необходимость самого себя"."Когда рабби не знает, что ответить на вопрос, или не хочет на него отвечать, он всегда говорит: "Let me tell you a story", иными словами, он рассказывает байки"."Природа не делает людей, люди делают себя сами"."То, что необъяснимо (т. е. без причины) болит, и есть "душа" по определению. И человек испытующий есть человек в поисках своей души"."Человек есть усилие быть человеком"."Философы считают, что человек, человеческое существо свободно в абсолютном смысле слова. Почему? Потому что если оно зависимо или является рабом, то только рабом своих собственных привидений, которые выросли из его собственной души. Это не мир делает его рабом – по отношению к миру человек свободен абсолютно, корни его рабства уходят в него самого".О жизни и удовольствиях"Законы бытия таковы, что если человек отказался от риска и усилия, то машина [счастливое государство] не будет выдавать ему счастья, а будет выдавать только то, что по радио или в газете называется счастьем. Поэтому источники зла, беды и несчастья мы всегда ищем в других. Именно такое видение мира я называю видением несуществований"."Мир необратим, и то, что не извлечено сегодня, не будет извлечено завтра. Более того, извлечь можешь только ты. Положиться на другого нельзя, потому что у него нет твоей темноты, а извлечь можно только из своей темноты, – у каждого темнота своя"."Страшно не жить во сне, страшно проснуться в чужом сне"."Не так страшно, когда мысли без ответа крутятся в голове. Ничего страшного. Пускай покрутятся. И кстати, это кручение мыслей и есть круг жизни"."Мы должны на собственный страх и риск из впечатления извлечь истину. Если перевести на тот язык, который я употребляю, – мы должны иметь, например, смелость, вместо фразы "Она очень мила" сказать: "Я получил удовольствие, целуя ее".О философии"В искусстве и в философии человек занимается в конечном счете одним и тем же: отдает себе отчет о самом себе"."Одним из моих переживаний (из-за которых я, может быть, и стал заниматься философией) было… переживание совершенно непонятной, приводящей меня в растерянность слепоты людей перед тем, что есть"."Cочиняется какая-нибудь теория, перестраивается жизнь людей, а потом там обнаруживается зияющий концентрационный лагерь, и человек говорит: "Но я этого не хотел". Простите, этого не бывает. Это не принимается героическим сознанием. Даже в качестве извинения не принимается. Героическое сознание знает, что дьявол играет нами, когда мы не мыслим точно. Изволь мыслить точно. Значит, ты просто не мыслил"."Мысль есть нечто, во что мы заново, снова и снова должны впадать, "как в ересь", как впадают в любовь".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мераб мамардашвили, грузия, аналитика, общество