https://sputnik-georgia.ru/20240915/kratchayshiy-put-iz-batumi-do-akhaltsikhe-remont-uchastka-khulo-zarzma-idet-v-aktivnom-rezhime-289903948.html

Кратчайший путь из Батуми до Ахалцихе: ремонт участка Хуло-Зарзма идет в активном режиме

Кратчайший путь из Батуми до Ахалцихе: ремонт участка Хуло-Зарзма идет в активном режиме

Sputnik Грузия

Благодаря обновленной дороге время пути из Батуми до Ахалцихе сократится на 1,5 часа 15.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-15T16:07+0400

2024-09-15T16:07+0400

2024-09-15T16:07+0400

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грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Активно продолжается восстановление участка Хуло-Зарзма автомобильной дороги внутригосударственного значения Батуми (Ангиса) - Ахалцихе, соединяющего два региона Грузии – Самцхе-Джавахети и Аджарию, сообщили в Департаменте автомобильных дорог страны. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Обновленная дорога Хуло-Зарзма свяжет регионы Самцхе-Джавахети и Аджарию кратчайшим путем. Обновленный участок начинается с поселка Хуло и через перевал Годердзи дойдет до села Зарзма Адигенского района. Благодаря обновленной дороге время пути из Батуми до Ахалцихе сократится на 1,5 часа. На 31-километровом участке дороги уже уложено асфальтобетонное покрытие, а добраться до села Зарзма от перевала Годердзи можно по отремонтированной дороге. Также восстановлена дорога до поворота на горноклиматический курорт Бешуми. На остальных участках дороги активно продолжаются работы. В рамках проекта укладывается асфальтобетонное покрытие на двухполосной дороге и проводятся интенсивные профилактические работы на оползневых участках, образовавшихся из-за рельефа и сложных геологических условий. Дорога Хуло-Зарзма проходит по сложному геологическому рельефу и соединяет горнолыжный курорт Бешуми с Батуми и Тбилиси. Восстановление дороги будет способствовать улучшению социально-экономического положения населения Земо Аджарии и Самцхе-Джавахети, а также развитию туризма в этих регионах. Как ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, особым приоритетом для правительства Грузии является забота о развитии горных районов высокогорной Аджарии, и до конца 2024 года в Грузии будет построено 90 километров дорог.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, батуми, самцхе-джавахети, аджария, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители